Humo-lezers over Eddy Demarez: ‘Hou de eer aan jezelf, Eddy’

De Humoredactie kreeg honderden reacties binnen over de uitspraken van Sporza-commentator Eddy Demarez over de Belgian Cats. Een greep uit de lezersbrieven.

‘Elke mens maakt fouten’

Eddy Demarez moet op non-actief gezet worden, maar na een bezinningsperiode moet hij een tweede kans krijgen. Elke mens maakt fouten. Zwart, blank, vrouw, man, jong, oud en ga zo maar door. Wokeness is belangrijk, maar mag geen dictatuur worden. Zo drijf je mensen nog verder uit elkaar. Wees geduldig met elkaar, blijf herhalen hoe het hoort tegen mensen die onwetend of onverschillig zijn, en geef een sanctie indien nodig. Op sociale media gedragen we ons jammer genoeg te veel als onschendbare, heilige wezens. Kijk eerst in eigen boezem voor je de ander met de grond gelijkmaakt. Pas daarna kun je andere mensen helpen hun fouten recht te zetten. Ben Verlooy, Leuven.

‘Goeie sportjournalist’

Iemand aan de schandpaal nagelen lost niets op. Integendeel, dat polariseert de situatie alleen nog meer. We moeten dergelijke incidenten net aangrijpen om in dialoog te gaan en aan te tonen waarom die uitspraken niet kunnen en wat ze eigenlijk betekenen. Heel veel mannen én vrouwen praten nog op die manier, omdat ze enkel die denkpatronen kennen. Ook Eddy Demarez moet aan zelfreflectie doen en beseffen dat hij vrouwen niet hoeft te kleineren om groots te zijn. Dat was hij eigenlijk al door gewoon een goeie sportjournalist te zijn. Misschien geloofde hij dat zelf nog niet? Janne, Zwevegem.

‘Holebi’s zullen nooit geaccepteerd worden’

Ik ben zelf lesbisch en heb er geen problemen mee als er mopjes worden gemaakt, maar dit ging verder dan zomaar een mopje, veel verder. Ik had niet gedacht dat zoiets nog mogelijk was. De thuiskomst van de Belgian Cats had moeten gaan over hun prestaties, over hun wedstrijden, en niet over het privéleven van de speelsters. Waarom wordt er niet gesproken over de statistieken van Emma Meesseman, maar wel over haar uiterlijk en haar geaardheid? Ik weet dat de maatschappij niet perfect is, zelf word ik wekelijks geconfronteerd met verbale agressie op het werk wegens mijn geaardheid en mijn mannelijke uiterlijk. Maar ik had gehoopt dat een publiek figuur, een journalist in de sportwereld, meer inzicht in de maatschappij gehad zou hebben. De herinnering aan de mooie Olympische Spelen zijn vertroebeld door die walgelijke uitspraken. Het wordt weer eens pijnlijk duidelijk dat, zolang die uitspraken als normale cafépraat worden beschouwd, holebi’s nooit helemaal zullen worden geaccepteerd in de samenleving. Mira de Leest, Meldert.

‘Schare fans kwijt’

Dat Eddy Demarez, die overigens een uitstekend commentator is, een uitschuiver heeft begaan, is duidelijk. Dat hij zich daarvoor moet excuseren, lijkt mij niet meer dan normaal. Maar hij heeft voor alle duidelijkheid niet gewild dat iedereen het zou horen. Komaan, Cats, als je daarvoor iemand zijn carrière kapot wil maken, dan zijn jullie een hele schare fans kwijt. S. Brulez, Izegem.

‘Onacceptabel’

Zulke uitspraken zijn niet te accepteren, noch van publieke figuren, noch van anderen. Niet in een studio, niet in een café, niet op het werk, nergens. Bob Gebruers, Antwerpen.

‘Niet ontslaan’

Een ernstige reprimande is hier zeker op zijn plaats, maar ontslag? Wat voor onverdraagzame maatschappij zijn wij aan het worden? Iedereen zegt weleens iets waarvoor hij achteraf zijn tong wel kan afbijten. Walter Goossens, Koksijde.

‘Van zijn sokkel gevallen’

Ik heb Eddy Demarez altijd al een kundige en sympathieke reporter en commentator gevonden, maar hij heeft mij nu zwaar ontgoocheld. Hij is van zijn sokkel gevallen en heeft zijn ware gelaat getoond. Die uitspraken horen zelfs niet in het café thuis. Ik vind respect voor mensen die anders zijn, essentieel voor een vredevolle maatschappij. Bovendien zijn de Belgian Cats als een echt warm team een voorbeeld voor onze maatschappij, zowel op sportief als op menselijk gebied. Zij hebben zoiets zeker niet verdiend na hun fantastische prestatie op de Olympische Spelen. Ann Wauters heeft destijds mijn dochter geïnspireerd om van tafeltennis naar basketbal over te schakelen, en ongetwijfeld heeft zij nog veel andere jonge meisjes op dat idee gebracht. Eric Bludts, Antwerpen.

‘We moeten het respect voor elkaar terugvinden’

Wat Eddy Demarez gezegd heeft, is laakbaar. Het gemak waarmee hij de conversatie begon, doet vermoeden dat het geen onbekend terrein was voor hem. Het is aan de VRT om daar een afgewogen straf voor te vinden. Aan de ene kant is er zijn lange staat van dienst, aan de andere kant is er deze uitschuiver. Het had wellicht ook iemand anders van de redactie kunnen zijn. Toch vind ik het opmerkelijk dat dezelfde generatie die zegt dat ze tot hun 'fuckability’ worden herleid, apps gebruikt om een partner te vinden, waar het oppervlakkige criterium om links of rechts te swipen de ‘fuckability’ van de zorgvuldig gekozen profielfoto’s is. Misschien moeten we opnieuw eens leren met elkaar in conversatie te gaan en zo het respect voor elkaar terugvinden. Simon Steverlinck, Brussel.

‘Straks zijn er de Paralympics’

In de private sfeer kan ik zelf de mensen kiezen met wie ik wil omgaan. In die bubbel zal ik nooit de conservatieve ondersoort toelaten voor wie het bijna een levenstaak is om mensen op grond van uiterlijk, kleur, geaardheid of gebrek te stigmatiseren. Ik vind het de verantwoordelijkheid van de VRT om goed na te gaan met welke mensen samengewerkt wordt en wat hun ideeën zijn. Ik wil niet geïnformeerd worden door boven vernoemde conservatieve ondersoort. Straks zijn er de Paralympics. Ik kan me zo voorstellen hoe de sportjournalisten na de uitzending offline over die sporters zullen spreken in ons huis van vertrouwen. Raf Vandenbergh, Gent.

‘Hopelijk krijgt hij geen interviews meer’

Een vrouw die van een andere vrouw houdt, moeten we daar in 2021 nog altijd smalend over doen? Of over een vrouw die toevallig geen maatje 36 heeft, maar wel één van onze topsporters is? De excuses zijn ongepast, want niet gemeend. Zulke uitspraken kunnen alleen komen van mensen die effectief zo denken. Het enige aanvaardbare excuus is dat Eddy Demarez zijn koffers pakt en emigreert naar Hongarije. En anders hoop ik dat geen enkele sporter hem nog een interview geeft. Vic De Meester, via mail.

‘Zoek geen excuses’

Dat uitspraken zoals deze vandaag nog worden gedaan, kan er bij mij niet in. Dit zomaar wegzetten als onnozele cafépraat vind ik kort door de bocht. Als men het filmpje goed beluistert, kan men bijna niet anders dan geschokt zijn. Voor mij heeft Demarez zijn geloofwaardigheid als journalist verloren. Ik zie niet in hoe hij nog zou kunnen functioneren als boegbeeld van de openbare omroep, vooral omdat ik me niet kan inbeelden hoe en waarom je ooit zulke uitlatingen zou doen. Alles bij elkaar genomen is dit in de eerste plaats vooral erg voor de Belgian Cats, die er toch weer een fantastisch toernooi op hebben zitten. Een goede raad aan de man in kwestie: misschien toch maar geen excuses zoeken, en hou de eer aan jezelf. Jonas Meuleman, Mechelen.

‘Van het ene uiterste in het andere’

Ik ben voor gelijke kansen en heb voor iedereen respect, maar mag er ook nog wat humor zijn? Niet alles wordt gezegd met de bedoeling om te kleineren, uit te sluiten of te discrimineren. Soms moet je ook eens met jezelf kunnen lachen en tegen een stootje kunnen. Gaan we nu werkelijk een tijdperk tegemoet waarin iedereen op eieren moet lopen? We belanden van het ene uiterste in het andere. Ik heb vrienden in de gay community, en die hebben veel zin voor humor, en voelen zich niet aangevallen als er een grapje wordt gemaakt. Magali Sanders, Brugge.

‘Zijn verontschuldigingen volstaan’

Moet hij gevierendeeld worden? Wij zijn op een punt gekomen dat Twitter zal bepalen wat zijn straf zal zijn voor zijn. Roddelen vrouwen dan nooit over mannen? Zijn officiële verontschuldigingen volstaan. Hij zal deze misstap bovendien lang met zich meedragen. Luc Maeckelbergh, Antwerpen.

‘Vandaag moet je dubbel opletten’

Als we iedere man gaan ontslaan die ooit iets gelijkaardigs gezegd heeft, dan wordt minstens 50 procent van de mannen werkloos. Mag Eddy zoiets zeggen? Eigenlijk niet, maar als het in de context van cafépraat ook al verboden wordt, dan kunnen we beter stoppen met alles. Vandaag moet je dubbel opletten dat je niemand beledigt of kwetst, en dat is hoofdzakelijk de schuld van Twitter en consorten. Alain Heylen, via mail.

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: