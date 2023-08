Humo-lezers reageren op het taalgebruik bij de VRT: ‘Zijn we dan Hollanders?’

Verloedering

Net als Karel Van Doorselaer erger ik me aan het taalgebruik in Vlaamse series. We verloederen onze Vlaamse taal helemaal. In series als ‘Thuis’ en dergelijke is het de ene ‘fuck’ na de andere plus andere Engelse woorden. Als men de man in de straat interviewt, heb ik er geen probleem mee. Zo blijven onze mooie Vlaamse dialecten levendig. Maar in andere gevallen vind ik het niet kunnen. Guy Coomans, Tessenderlo.

‘Duisjend'

Waarom wordt onze vriend Wim De Vilder niet vernoemd, met zijn afschuwelijke duisjend-uitspraak? Zijn we dan Hollanders? Het is gewoon 'duizend’, Wim en collega’s. Guido Proost, Wilrijk.

‘Ook storende vertalingen’

Ik ben het volledig eens met schrijver Karel Van Doorselaer. Het taalgebruik bij de VRT is inderdaad hemeltergend, evenzeer in ‘Het journaal’ als in tv-series als ‘Thuis’, waarin ook veel acteurs zich bezondigen aan de aanspreking ‘Hey!’, waarop steevast ‘Hey!’ volgt. Waarschijnlijk staat dat zo in het scenario? Waar ik mij ook aan erger, is de storende vertaling in een film als ‘Achter de wolken’ van vorige zondag. Gerenommeerde acteurs als Jo Demeyere en Chris Lomme houden prachtige conversaties in vlekkeloos Nederlands, waarbij ze, vooral in het begin van de film, mekaar aanspreken met ‘u’ en het bezittelijke voornaamwoord ‘uw’ gebruiken. Precies omdat ze mekaar nog aan het ontdekken zijn ná al die jaren. Die worden schaamteloos vertaald als ‘jij’ en ‘je’ en ‘jouw’. Onbegrijpelijk! Rik Verhavert, Affligem.

‘Die tijd is voorbij’

Blijkbaar zit het vele lezers van Humo hoog dat er bij de VRT geen correct Algemeen Beschaafd Nederlands meer zou gesproken worden. Blijkbaar is volgens hen na het vertrek van Martine Tanghe de taalverloedering begonnen. Zelf merk ik daar bij VRT-nieuwsankers als Wim De Vilder, Annelies Van Herck, Goedele Wachters, Hanne Decoutere, Fatma Taspinar, Xavier Taveirne en Riadh Bahri, noch bij sportjournalisten als Catherine Van Eylen, Eddy Demarez, Maarten Vangramberen en Ruben Van Gucht weinig of niets van. En zeker ook niet bij alle reporters die ter plaatse verslag uitbrengen of oorlogscorrespondenten als Rudi Vranckx e.a. En op Canvas Kathleen Cools, Annelies Beck en Pieterjan De Smedt, Phara de Aguirre of bij presentatoren van ‘De zevende dag’, Lieven Verstraete, Lisbeth Imbo, en vele, vele anderen merk ik daar ook niets van. Waar ze natuurlijk wel gelijk in hebben, is dat er bij realityshows als ‘De Planckaerts’, alles wat Tom Waes presenteert, Tijs Vanneste van onder andere ‘De Kemping’, en in ‘F.C. De Kampioenen’ creatief met de taal wordt omgesprongen. Maar daar primeert dan weer het volkse karakter van die programma’s en stoort het niet echt. En dat is trouwens bij alle Vlaamse zenders als VTM en Play4 het geval. De tijd dat de openbare omroep alleen maar een opvoedkundige taak had, taalpuristen elk woord van de journalisten analyseerden en eventueel berispten, en de uitzendingen pas begonnen in de vooravond en al stopten na de laatste nieuwsuitzending, omdat men van mening was dat iedereen moest gaan slapen om ’s morgens vroeg te gaan werken, is gelukkig voorbij. Als ze dat nu nog zouden doen, maakte de VRT geen enkele kans tegen de commerciële zenders. Guy Bervoets, Koersel.

