‘Hunkerend wachtte ik op een teken van Erik Van Looy. Vandaag is het zover!’

Blijf jezelf, krijg ik vaak te horen na lezingen. Anorectisch, zwartgallig, angstig, wrokkig, gewelddadig, ondankbaar, onbetrouwbaar en psychotisch? Liever niet, maar ik heb geen keus. Ook vandaag in Watou is er een zachtaardige minzame paternalistische endocrinoloog die na mijn voordracht tegen me zegt: ‘Blijf vooral jezelf.’ Hij draagt een T-shirt van Iron Maiden, de fantastische bombastische opzwepende muziekgroep van de galopperende bassist en kribbige dictator Steve Harris. Het is druk in Watou, dat komt door het jaarlijkse Kunstenfestival. Mijn publiek bestaat grotendeels uit verwaande blaaschirurgen en monkelende yoghurtkwekers met Armeens bloed. Maar er zit ook een cluster taaie macabere touwslagers uit Galmaarden die het schandalig vindt dat er zo weinig aandacht is voor mijn werk in Nederland. Ik zit nochtans niet te wachten op aandacht uit het schreeuwerige calvinistische Holland, maar toch bedankt voor de plaatsvervangende verontwaardiging!

Ik heb voor het Kunstenfestival een gedicht geschreven geïnspireerd op het werk van het kunstenaarsduo Wouter Vanderstede en Peter Simon. Ze maken foto’s van verval en slijtage: de afgebladderde luiken van failliete carnavalswinkels en de gebarsten drempels van zieltogende stoffenpaleizen. De oude kruisboogschutter en de hondjes zijn er ook bij. Hij eet zijn buikje vol in de backstageruimte: bokkenpootjes, suikerwafels, peren, bananen, Marsrepen en zachte sandwiches met cheddarkaas.

Het is nog maar kwart voor vier. De eerste voordracht zit erop, ze was rommelig. Ik ben weer eens somber. Er is een reden: het botert niet meer tussen de voormalige vrachtwagenchauffeur en mij. Ik heb me te veel gedragen zoals Rex Harrison in ‘My Fair Lady’. Ik heb knikkers in zijn muil gepropt in de hoop dat hij op beschaafde wijze deze zin zou leren uitspreken: ‘Ik zal het nooit beu raken om je binnenste schaamlippen te kietelen met een Nepalese briefopener, zolang je maar naar de Lidl blijft gaan om eieren, kersenlolly’s, chorizo op Iberische wijze, opblaasbare baseballknuppels, smaakvolle kippenworsten en achtkoeken met crème voor me te kopen.’

Niettemin keer ik altijd terug naar de lompe ruwhartige norse versleten ex-trucker, tot grote ergernis en wanhoop van de onberispelijke dappere genereuze seksistische tirannieke 90-jarige kruisboogschutter die mij altijd op het hart drukt dat ik een man moet zoeken van mijn leeftijd die mij kan ‘onderhouden’. Een brave onderwaterlasser of desnoods een narcistische makelaar, maar geen ‘vieze clochard’ zoals mijn Frank.

Na Watou ga ik naar de schimmelvrije doch nog steeds erg miserabele krappe vochtige ongezonde huurwoning van de voormalige vrachtwagenchauffeur. Hij vraagt niet: ‘Hoe is je voordracht verlopen?’ Ik zeg immers altijd hetzelfde: ‘Vreselijk! Amper dertig knikkebollende neerbuigende wufte heertjes in de zaal, terwijl mijn gedichten specifiek zijn geschreven voor duizenden uitzinnige bloedmooie integere gehavende 16-jarigen die allen lijken op Louis Garrel in ‘The Dreamers’. De voormalige vrachtwagenchauffeur zegt: ‘Je hebt weer duistere gedachten.’

‘Duister!’ Ik plant een kus op zijn weelderige onbeheersbare gekmakende baard, daarna kijken we samen naar het opgenomen concert van Elton John te Glastonbury. Ik ben vastbesloten om me te ergeren aan de sentimentele protserige geriatrische kwal, maar wanneer de flamboyante dwerg plaatsneemt achter zijn piano en ‘Pinball Wizard’ inzet, ben ik meteen verkocht: kippenvel! De volgende dag luister ik vierhonderd keer naar ‘Goodbye Yellow Brick Road’: ‘Where the dogs of society howl/ You can’t plant me in your penthouse/ I’m going back to my plough.’ Ja! Terug naar de poëzie, geen showbizz meer. En ook geen knullige telefonische interviews meer over mijn alcoholmisbruik om mezelf achteraf terug te vinden in de lifestylesectie van De Morgen tussen de beruchte marginale verloederde afgeleefde zuipschuiten Wouter Beke en Ninalotte Roose.

Mijn gedicht voor Watou is overigens belabberd, ook al noemde de curator Michaël Vandebril het ‘een knaller’. Hij weet hoe frêle en broos dichtersego’s zijn. Ik zit een beetje vast op literair vlak (lach maar in jullie vuistje, afgrijselijke mediocre grijnzende venijnige rivalen): aan ideeën en projecten geen gebrek, maar ik werk niets af. Misschien heb ik al mijn kruit verschoten. Ik eindig deze column in schoonheid: met Erik Van Looy. Twee maanden geleden droeg ik mijn mollige bastaardhondje Bernard van de trap, ik had mijn iPhone in m’n knuist geklemd. Maar ik liet het mobieltje uit mijn hand glippen en het demonische toestel verbrijzelde: al mijn contacten waren weg. Hunkerend wachtte ik op een teken van Erik. Vandaag is het eindelijk zover! We spreken koortsig en gretig over Kurosawa en Carey Mulligan. Ik zend Erik naar ‘The Quiet Girl’, achteraf is hij mij dankbaar.