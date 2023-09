I.M. Jimmy Buffett (1946-2023): ‘Een vaardige songsmid met een neus voor zaken’

Op 1 september is de iconische Amerikaanse singer-songwriter Jimmy Buffett overleden aan huidkanker. Hij was 76, wat vandaag de dag nogal jong is.

Eén van zijn platen in mijn collectie is zijn ‘Changes in Latitudes, Changes in Attitudes’ uit 1977, met daarop zijn grootste hit ‘Margaritaville’. Ook zijn collectie kortverhalen ‘Tales from Margaritaville’ staat bij mij in de kast.

Buffett was a genuine guy. Toen zijn populariteit piekte, in die good old seventies, leefde hij in Key West, Florida. Hij was een voorstander van laid-back living, maar door het vele geld dat hij verdiende kon hij zich een relaxed bestaan natuurlijk gemakkelijk veroorloven. De vaardige songsmid bleek ook een neus voor zaken te hebben: zijn vermogen werd op een miljard dollar geschat, waardoor hij één van ’s werelds rijkste muzikanten was.

In de tweede helft van de jaren 70 werkte ik als directiesecretaresse bij CBS Records (vandaag Sony Music). Wanneer onze promotiemensen het te druk hadden, kwam ik weleens vinylplaten afleveren op jullie redactie in de Livornostraat in Brussel. Ik ben nog altijd een trouwe Humo-lezer, al veronderstel ik dat jullie geen artikel aan Buffett zullen wijden, zoals jullie dat ook niet hebben gedaan toen Glenn Frey van Eagles in januari 2016 overleed. Guy Mortier en Marc Didden moeten Buffett toch kennen? Misschien zal Marc Didden hem nog wel herdenken in ‘Diddy Wah Diddy’.

Wie Buffett niet kent, raad ik tot slot aan om bijvoorbeeld eens te luisteren naar ‘Changes in Latitudes, Changes in Attitudes’, de titeltrack van die klassieke plaat uit mijn collectie. ‘It’s those changes in latitudes, changes in attitude / Nothing remains quite the same / With all of our running and all of our cunning / If we couldn’t laugh we would all go insane’. Of hoe een tekst uit ’77 ook vandaag nog kan tellen.

Monique De Muyter, Geraardsbergen

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: