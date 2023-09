‘Ik bestelde een goede oude thee citroen, die niet naar thee smaakte en evenmin naar citroen’

column Delphine Lecompte ‘Ik kan met niemand praten, want iedereen is mijn suïcidale neerslachtigheid kotsbeu. Zelfs mijn moeder wimpelt me af’ ‘Ik kan met niemand praten, want iedereen is mijn suïcidale neerslachtigheid kotsbeu. Zelfs mijn moeder wimpelt me af’