‘Ik bliksemde met 220 per uur langs het kanaal. Geen levende ziel te bekennen, laat staan de politie’

De zon aaide het bolletje van m’n zoon Roman. Glimlachend kakte hij in z’n luier. Weet je wat ik deed? Ik gespte hem een nieuwe luier om. Als vader moet je voor je kind zorgen, zeker als de moeder naar haar werk is, als topreceptioniste in een sterrenhotel. Daar ontvangt ze de gasten in minstens vier talen, en als een gast praat in een taal die niet tot die vier behoort, wordt hij of zij of hen in gebarentaal geholpen. M’n vriendin heeft daartoe seinvlaggen ter beschikking, waarmee je je ook taalkundig kunt uitdrukken. Bijvoorbeeld de ene vlag omhoog, de tweede verticaal en de derde halfstok, wat betekent: ‘U hebt kamer 101.’ Let op dat je de derde vlag niet driekwart omlaaghoudt, want dan zeg je in feite: ‘Mag ik even aan je holletje ruiken?’ Dat zou zo’n gast uit Roemenië, Bulgarije of Finland verkeerd kunnen interpreteren. Dus ja, daar zit ik dan, met m’n zoon Roman op schoot, en ik vertel hem een aantal verhaaltjes die hij misschien nog niet met­een begrijpt, maar mogelijk worden ze opgeslagen in z’n geheugen en zegt hij later: ‘M’n vader vertelde mij altijd van die leuke, leerzame verhaaltjes. Wat een pracht van een vader!’ Eén van die verhaaltjes luidt als volgt: ‘Albert Camus had het meesterwerk ‘De vreemdeling’ geschreven, en hij was van zins om er een vervolg aan te breien, onder de titel ‘Zo vreemd nu ook weer niet’. Maar toen, Roman, sloeg het noodlot toe. Albert stapte in z’n Renault met een stuk in z’n kloten, van in café Les Deux Magots te veel absint te zuipen, en onderweg slingerde hij met z’n voertuig van de ene kant van de heuvel naar de andere. Zulks kon niet blijven duren en hij reed het ravijn in, waarvan hij op de bodem de dood vond.’ Een ander verhaaltje gaat aldus: ‘Romelu Lukaku had een Lamborghini gekocht, want, Roman, Romelu verdient enorm veel geld door meestal naast de bal te schoppen. Maar goed, tijdens z’n eerste rit met z’n bolide kon hij de pook niet in de achteruitstand krijgen, en hij reed vooruit, baf tegen een oud dametje dat moeizaam de straat overstak. Ze liep twee beenbreuken, een gescheurde halswervel en een levenslange haat tegen Lamborghini’s op.’ Het derde verhaaltje: ‘Konijntje Plitseplets was het beu om met de fiets naar het werk bij Volvo Cars te rijden en besloot om zich een auto aan te schaffen. Hij kocht een Toyota, wat hem niet in dank werd afgenomen door Volvo, en hij werd ontslagen. Konijntje Plitseplets was daardoor zo ontgoocheld dat hij in z’n Toyota in de Leie reed en verdronk, mede omdat konijntjes zeer slechte chauffeurs zijn.’ Roman luistert telkens aandachtig en ik hoop dat hij de juiste conclusie trekt: met een auto is het altijd wat. Je verongelukt ermee, je rijdt andere mensen van hun sokken of je pleegt er zelfmoord mee. Je kunt derhalve beter de auto terzijde laten, zeker als je meerekent dat je nergens in de stad sneller dan 30 of 50 kilometer per uur mag rijden, wat belachelijk is. Ik hoop dat Roman nooit verslingerd zal raken aan vierwielers, maar uiteraard wel aan tweewielers, en dan bedoel ik natuurlijk niet de step, de fiets of de brommer, maar wel degelijk de motorfiets. Ach, wat zou het leuk zijn als Roman de motormicrobe van z’n oude vadertje erft. Sjezen met de motor is ontspannend, goedkoop en creatief. Je kunt met je motor op één wiel rijden, je kunt er de files mee ontwijken en meisjes mee imponeren. Als de moeder van Roman thuis is en ik een paar uur vrij heb, onderneem ik een tochtje op de Triumph. Ook met die machine ben je verplicht je aan de verkeersregels te houden, maar dat is nu net het toffe: de meeste motorrijders lappen die regels aan hun laars. Ik ook, hoor. In een zone 50 durf ik gerust pakweg 109 vlammen. De kans bestaat dat je in de klauwen van de politie belandt, maar dat risico moet je erbij nemen. Niet overal staan camera’s of is er een mobiele of vaste controle. In Gent weet ik de wegen zijn waar je het gas kunt opendraaien. Vooral in de haven en in het weekend, als die haven dood is, ken ik geen grenzen. Gisteren nog bliksemde ik met 220 per uur langs het kanaal. Geen levende ziel te bekennen, laat staan de politie. Als ik op die manier m’n motor de zweep heb gegeven, voel ik me daarna altijd heel lekker en vrij van stress. ‘Daarom, Roman,’ zei ik vervolgens tegen hem, ‘zul jij ooit m’n twee Triumphs erven om ermee naar het Walhalla en terug te vliegen.’ Hij bekeek mij, glimlachte en kakte in z’n luier.