‘Ik draag mijn T-shirt met trots in het buitenland’

Er circuleert nu een foto van koningin Fabiola en koning Boudewijn met het opschrift ‘Being Belgian is Beautiful’, maar nergens wordt vermeld dat het het officiële T-shirt van de Belgen in de VS is. Het is ooit in omloop gebracht door de Gazette van Detroit. Ik heb er zelf nog één die ik met trots draag in het buitenland.

Johny Recour, Assebroek.

