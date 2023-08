‘Ik heb de favoriete schrijver van Ben Weyts moeten opzoeken’

Ik heb de culturele bagage van minister van Onderwijs Ben Weyts, in casu een boek van de auteur Cyriel Verleyen, moeten opzoeken op Google (‘De culturele bagage-rage, Humo 4326). Ben is negen jaar jonger dan ik. Ik ben een veellezer sinds het eerste leerjaar en ik had geen idee wie zijn favoriete schrijver was.

Het is hoog tijd dat we Ben Weyts naar de Zomerschool voor Leesachterstand sturen. Of hij kan mijn leeslijstje bij zijn partijleider vragen. Al is dat ondertussen alweer bijgelezen.

Esmeralda Behiels, Kessel-Lo.

