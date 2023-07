‘Ik heb geen rode diesel getankt, maar ik sta met mijn rug tegen de muur’

Op 23 maart 2022 word ik in Lier voor de zoveelste keer tegengehouden door de douane. Twee stalen uit mijn tank worden verzonden naar een laboratorium. Ik ben er 100 procent gerust in dat er niets aan de hand is. Ik rij al vijftig jaar met de wagen en heb nog nooit één druppel rode diesel getankt, omdat ik verdomd goed weet dat als je dat doet, je vroeg of laat tegen de lamp loopt. De dieselprijzen zijn gestegen, de controles ook.

Groot is mijn verbazing als ik een ‘uitnodiging tot verhoor’ krijg om mij op 26 april 2022 aan te bieden bij de douane in Brasschaat. Er is namelijk 0,19 procent solvent yellow per 1.000 liter gevonden in mijn brandstof.

Ik zeg hun dat ik altijd tank altijd in hetzelfde station en altijd met de kaart betaal. Ik laat mijn bankafschriften zien met daarop de tankbeurten. Ik suggereer ook om een staal te gaan nemen in dat tankstation.

Ik hoor er niets meer van, tot ik op 9 mei van dit jaar een brief krijg van de FOD Financiën met de melding dat ik 500 euro moet betalen. Ik stuur een mail terug en leg nogmaals mijn standpunt uit.

Op 24 mei krijg ik een mail van minfin.fed.be dat ‘het niet de taak is van de administratie van de douane en accijnzen om te onderzoeken op welke wijze die brandstof in mijn tank terechtgekomen is’.

Ik neem contact op met mijn bank in verband met eventuele rechtsbijstand. Het antwoord: ‘Wij leveren geen rechtsbijstand in conflicten met de FOD Financiën.'

Ik overhandig het dossier aan een advocaat, die me nu de raad geeft die 500 euro toch maar te betalen, omdat de boete anders kan oplopen tot 5.000 euro plus gerechtskosten en erelonen.

Daar sta je dan met je rug tegen de muur.

Eddie Aerts, Duffel.

