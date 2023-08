‘Ik heb het almaar gekker zien worden in het onderwijs’

Ik ben geboren in 1946 en afgestudeerd aan de Rijksnormaalschool in Gent in de richting Frans-Engels-geschiedenis in 1966. Er waren geen vacatures en ik moest op zoek naar werk in de privésector. Gedurende enkele jaren heb ik bij schilders gewerkt, in de fabriek, in slachterijen enzovoort. Mijn vrouw gaf les in het stedelijk onderwijs.

Uiteindelijk kreeg ik toch hier en daar een tijdelijke opdracht. Dan had ik enkele lesuren, gespreid over de hele werkweek en in heel Vlaanderen - Lier, Zottegem, Aalst, Oudenaarde... Mijn vervoer moest ik uiteraard zelf betalen. De directie moest ook rekening houden met de politieke kleur van de onderwijsminister van het moment: blauw of rood. Ik was in het bezit van beide partijkaarten, maar soms vroegen ze me bij welk ziekenfonds ik aangesloten was, dus zo handig was dat niet.

Het heeft jaren geduurd voor ik vast benoemd werd. Veel van mijn jaargenoten waren intussen al jaren aan het werk in de banksector of in andere sectoren. Dat verbaasde me niet: stel je voor dat je jaar na jaar moet afwachten of je aan de bak kunt komen. In de tussentijd heb je geen zekerheid over je inkomen en kun je bijvoorbeeld ook geen lening afsluiten. Men heeft er dus serieus mee gerammeld, ook op financieel vlak.

Daarna werd het almaar gekker. Toen het VSO werd ingevoerd, gaf ik in sommige richtingen les aan twee of drie leerlingen: dat was gewoon privéonderwijs. En op het einde van mijn loopbaan kreeg ik te maken met een tsunami aan zinloos papierwerk en vergaderingen zonder enig praktisch nut. Nu krijgen de kinderen les van mensen die nooit een pedagogische opleiding gehad hebben.

Een minister van staat zei ooit: ‘Een jonge minister moet eerst naar het departement Onderwijs. Daar kan hij de stiel leren voor het serieuze werk begint.’

Marc Clopterop, Heusden.

