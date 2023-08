‘Ik heb het moeilijker met grammaticale fouten en neutraliteit bij de VRT’

Ik wil graag reageren op de lezersbrief van Karel Van Doorselaer (‘Ik wil bij de VRT niet met ‘Hey!’ aangesproken worden’). Ik vind dat presentatoren die geregeld op radio en tv te horen zijn, zo correct mogelijk moeten praten, maar ook niet te geaffecteerd, zoals bijvoorbeeld wijlen Julien Schoenaerts, want dat klinkt al snel ouderwets.

Overigens mag Jacotte Brokken mij gerust met ‘Hey!’ aanspreken. Dat schept vertrouwen en staat dicht bij de omgangsvormen die jonge mensen vandaag hanteren. Ook kleine slistonen of diepe ademhalingen storen mij niet echt.

Waar ik het moeilijker mee heb, is met de grammaticale fouten, zoals de hulpwerkwoorden hebben en zijn door elkaar halen, die en dat, het onterechte gebruik van het voorzetsel 'naar’, de veelvuldige Engelse woorden…

Maar eigenlijk zou men zich beter druk maken over de neutraliteit bij de openbare omroep. Eerder deze week had men het in ‘De ochtend’ op Radio 1 over de spaarrente bij de banken. De presentator had een gesprek met een professor van de KUL. De journalist kon het zich niet laten te zeggen ‘dat links zich ook al met de materie bemoeide’. Bemoeien wordt meestal gebruikt in pejoratieve zin, en is naar mijn mening niet neutraal.

Marlene De Smedt, Londerzeel.

