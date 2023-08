Volgens Bart De Wever in Humo 4330 stevenen we af op Griekse toestanden, de Walen en de Brusselaars zijn een blok aan ons been, Tom Lanoye is een intellectueel die geen voeling heeft met de gewone werkmens en woke ondermijnt onze samenleving.

Hijzelf heeft nooit de kans gekregen om premier te worden en minister-president zou hij volgens belofte alleen maar geworden zijn als zijn partij 30 procent van de stemmen had behaald. Vivaldi is een ramp voor het land en de Vlaamse regering heeft haar zaakjes op orde.

Geen enkele politicus in dit land krijgt zijn goedkeuring en het land en onze welvaart kan alleen maar gered worden door zijn confederalisme. Hij wil de lonen van de werkenden verhogen door de werkloosheidsuitkeringen na twee jaar te laten uitdoven. De leeflonen worden getoetst aan uw bezittingen: u moet die eerst opsouperen voor u er aanspraak kunt op maken.

Maar afgelopen week stond in de kranten te lezen dat de Belgen de rijkste burgers ter wereld zijn, dankzij de inspanningen en de financiële tegemoetkomingen van de federale regering om ons door de pandemie en de energiecrisis te loodsen. En natuurlijk dankzij de sociale zekerheid, de gezondheidszorg en de automatische indexaanpassingen om de koopkracht op peil te houden, iets waar de hele wereld ons om benijdt maar een doorn in het oog is van de voorzitter van de N-VA. Ieder zijn mening, maar ik heb liever een rijke bevolking en een arme overheid dan andersom.

Guy Bervoets, Koersel.

