‘Ik heb niets tegen geile sekstalk, maar zijn praatjes leken wel een ingestudeerd scenario van een pornofilm’

‘Thuis-’ en ‘wtFOCK’-scenariste Jasmien Vandermeeren zoomt een zomer lang in op herkenbare zonden in de onlinedatingwereld.

Ik mag dan een groot bakkes hebben, toch ben ik een eersteklas softie en een jaknikker. Geliefd zijn is al van jongs af mijn levensmissie, grenzen stellen de levensles die ik moet leren. Goed dus dat ik op Tinder zit, een virtueel leer-je-grenzen-stellen-spel voor volwassenen. Tegenwoordig selecteer ik mijn matches heel streng – toch al één manier om grenzen te stellen. Maar op meer dan genoeg andere momenten in het datingproces liet ik Tindercowboys zomaar mijn grenzen overschrijden. Wie heeft een Judas nodig als je zelf je grootste verrader bent?

Zo was ik al een tijdje aan de chat met een kerel uit Brussel die lief, ambitieus, grappig, intelligent, attent, werelds, zorgzaam, zelfzeker en ook razend aantrekkelijk was. Bovendien was hij niet op zoek naar iets oppervlakkigs, zei hij. Toch vroeg hij langs zijn neus weg of ik een beetje een geile slet in bed was, want dat zocht hij wel in een vrouw. Ik wist niet zo goed wat ik daarmee moest. Misschien was ik er één? Maar na een heel leven slutshaming wegens een hoog libido was het toch wennen dat ik nu ineens een slet móést zijn. Ik verzet mij namelijk graag tegen de dominante cultuur (pun intended!). Ik herlas de bio van mijn Tindermatch en zag onderaan ‘not vanilla’ staan. Daar had ik eerst overgelezen, ik vond het ook niet zo’n interessante info. Op Tinder stikt het van de mannen met ‘not vanilla’ in hun bio – Tindertaal om aan te geven dat je op zoek bent naar een kinky sekspartner met een voorkeur voor machtsspelletjes in bed. Vanilla, oftewel ‘simpele’ missionarisseks, heeft afgedaan. Zelfs mannen die hun was op zondag nog bij hun moeke doen, zijn ineens volleerde non-vanilla-avonturiers, al kan ik me niet van de indruk ontdoen dat ze vooral hun masturbatiefantasieën na vele jaren eindelijk eens in het echt willen uitvoeren. Die instantbevrediging is mijn ding niet, voor mij ligt de seksuele spanning net in het samen ontdekken van voorkeuren. Maar ik wilde niet als een seut overkomen en zei daar dus niets over tegen mijn match. In plaats daarvan lachte ik zijn sletvraag weg: dat hij dat wel zou ontdekken. En de haan kraaide éénmaal.

Ondanks dat akkefietje gingen we op date in Brussel. Ik stuurde een foto van ons naar mijn beste vriendin, die in Brussel woont. Ze berichtte terug of ik geen zin had om straks te komen barbecueën, nu ik toch in Brussel was. Ik mocht mijn date meenemen. Zo gezegd, zo gedaan. De barbecue was al begonnen, dus we schoven meteen achter een rij mensen aan voor het buffet. En toen pakte hij een bus mayonaise van de buffettafel, schudde hij er ostentatief mee en zei hij met een ondeugende knipoog dat hij eens lekker op mijn bordje zou spuiten. Ik keek betrapt om me heen om te checken of iemand hem gehoord had. Dit was puberaler dan het niveau van de tienerreeks waaraan ik had meegeschreven. Maar de rest van de avond was hij galant, grappig en teder, dus ik probeerde mijn buikgevoel te onderdrukken. Moest ik nu echt weer de mierenneuker uithangen, voor een grappig bedoelde opmerking? Ik besloot opnieuw te zwijgen. En de haan kraaide een tweede maal.

Uiteindelijk kwam die avond van het één toch het ander, want ik had mezelf ervan overtuigd dat ik me wat meer moest laten meedrijven op de flow, zonder constant dammetjes op te werpen die wellicht gewoon het gevolg van bindingsangst waren. En toen kraaide de haan dus een derde maal – hoewel ik het bijna niet hoorde, zozeer ratelde mijn date tijdens de seks. Nu heb ik niets tegen geile sekstalk, maar zijn praatjes leken wel een ingestudeerd scenario van een pornofilm. Steeds meer mannen praten op die manier in bed. Mijn match wilde vast iets van ‘Fifty Shades of Grey’ uitstralen, maar ik hoorde vooral fifty shades of meh. Is het omdat ik schrijf, dat ik verwacht dat bedpartners niet klinken als gebrainwashte papegaaien? En dat ze me ook niet aldoor als een irritante voice-over vragen of ik ‘bijna ga squirten?’ Ik weet dat we tegenwoordig overspoeld (alweer pun intended!) worden met squirt porn, maar ik wil me niet voelen alsof ik tekortschiet wanneer ik straks te kort schiet. Bovendien: zorg misschien om te beginnen dat ik klaarkom? Ik besloot dan ook om de stekker er letterlijk en figuurlijk uit te trekken. Mijn date ontgoocheld natuurlijk, maar nog meer had ik mezelf ontgoocheld. Ik had mezelf wijsgemaakt dat ik een slet moest zijn, terwijl ik juist niets moet, behalve grenzen trekken. Ik hoopte dat mijn overwerkte haan nu eindelijk met pensioen mocht. Voorlopig was het wel weer zonde van de match.