‘Ik heb nooit geprobeerd mijn Barbiepop te scalperen of te verbranden’

Ik wil graag reageren op de column van Delphine Lecompte over Barbie (‘Roze doet me kokhalzen, Barbie is nog altijd de vijand’, Humo 4325).

Ik ben in hetzelfde jaar geboren als Barbie, in 1959. Toen was ze nog allesbehalve in roze, ze was vrij duur en een zalig verjaardagsgeschenk. Wij maakten haar garderobe zelf (daar had ze zeker geen ideale maten voor!) alsook alle accessoires, want behalve schoenen en handtassen bestonden die nog niet.

We kregen haar als luchtvaarthostess en promoveerden haar meteen naar piloot. Haar huis en meubelen knutselden we met een lege kartonnen doos en haar kleerkast uit een schoendoos. Ik heb haar jaren gekoesterd, nooit proberen verbranden, scalperen of breken: dat zegt meer over het kind dan over Barbie, me dunkt!

Ik heb haar nooit willen zijn, als kind snap je wel dat het‘speelgoed’ blijft, maar mijn zus en ik zijn er uren zoet mee geweest (we naaien onze kleren nu nog zelf). Verkeerd opgevoed, zeker?

Dat Mattel zich vergaloppeerd heeft in nutteloze spullen, is een teken van deze tijd. Dat geldt niet enkel voor Barbie, dat kun je alle speelgoed aanwrijven: Lego heb je ook nooit genoeg... De jurken van de eerste generatie Barbies zijn nu collector’s items. Ik heb ze nog allemaal en geef ze door aan mijn kleindochter!

M.-R. Hallaert, Drongen.

