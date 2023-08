Regenachtige zaterdag te B. Ik stap uit een bus en in een plas en op een stoep en naar een terras en ik ga daar zitten onder een verzopen parasol die op halfzeven staat, ook al is het nog maar 16.19 uur. Ik heb zin in een negroni, maar vind 16.22 uur té vroeg voor een cocktail, dus hou ik het bij een brave koffie, die helaas behalve braaf ook lauw is.

Onder een andere parasol zitten dames en heren die het niet zo nauw nemen met het happy hour. Rechts van mij zit bijvoorbeeld een dame in het zwart die een boek leest over hoe je moet leven zonder mannen. Ze drinkt een cosmopolitan, een zoeterig aperitief, dat wel vlot binnenloopt bij vrouwen die boeken lezen over hoe je moet leven zonder mannen.

Links van mij neemt een meneer plaats die in het gezelschap van twee mooie meisjes is. Hij bestelt een biertje, de lady’s opteren voor mojito’s. Het is 16.38 uur. Ze kijken, net als ik, naar de steeds harder toeslaande regen. Dan vraagt het ene meisje aan het andere wat ze zoal doet op een landerige zaterdag.

De aangesprokene antwoordt: ‘Lang slapen. Dan uitgebreid ontbijten. Dan douchen. Dan wat mailtjes checken. Dan wat daydrinking, Dan wat tipsy shoppen. Geeft een speciale vibe. Dan nog wat cocktails. Klein hongerke stillen en dan de nacht in.’

‘Daydrinking?’ zegt de andere. ‘Awkward!’

‘Nee,’ zegt de ene, ‘awesome!’

17.02 uur, intussen.

‘Voor mij nog een koffie.’

Zeg ik.