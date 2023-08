‘Ik kan met niemand praten, want iedereen is mijn suïcidale neerslachtigheid kotsbeu’

Vandaag draag ik voor in Aardenburg, ik ben er kind aan huis. Ik draag voor tussen appelbomen en schapen. Met een beetje goede wil zou je dat idyllisch kunnen noemen. Maar de appels zijn rot en lijken op de verschrompelde testikels van een gedrochtelijke miereneter, en de schapen worden elke nacht verkracht door een verguisde alcoholistische touwslager die zich stierlijk verveelt, zowel overdag als ’s nachts, maar overdag is het moeilijk om je ongemerkt aan weerloze blatende schepselen te vergrijpen. Ik moet denken aan Francis Bacon, ook hij zag overal verrotting en sadisme. Hij werd als kind verkracht door de stalknechten van zijn vader, en hij smachtte naar meer.

Ik ben niet de enige dichter die voordraagt, de geestige bedrieglijk nette roodharige Alexis de Roode is ook van de partij. Hij valt in voor de passief-agressieve opportunistische aaibare Ingmar Heytze, die zijn sleutelbeen heeft gebroken toen hij bij Albert Heijn in Utrecht over een afgeprijsde pladijs uitgleed. Alexis schrijft het liefst poëzie over spreadsheets en lingeriewinkels. Men kan over van alles dichten: over chihuahua’s, de schommelstoel van je incestueuze grootvader met zijn lodderoog, je miltverwijdering, Christina Ricci, perverse zwembadopzichters, coprolagnie, tuberculose en tochthonden.

In het publiek zit een oud-klasgenoot van mij, Line Mareel. We zaten samen in een beknottend katholiek instituut. Ik werd na drie maanden weggestuurd nadat ik het schoolbord had aangevallen met een hamer. Ik herinner me dat er naast het bord een poster van ‘Toto le héros’ hing. Line vertelt me dat het mooiste meisje van de klas nu in een verfwinkel aan de Maalsesteenweg werkt en een beenprothese heeft. Dat klinkt een beetje als een liedjestekst van Tom Waits, mijn favoriete crooner van de schroothoop. Zijn we niet allemaal personages van Tom Waits? Hopeloos romantisch, nomadisch, drankzuchtig, genereus, onbetrouwbaar, joviaal en verloederd? Ik alleszins wel.

Er is ook muziek van een pittige deerne met getatoeëerde kersen, kinky verpleegsters, steigerende merries, dobbelstenen en dubbelzinnige milkshakes op haar wulpse schouderbladen en ledematen. De middag duurt lang, gelukkig is er een pauze. Iedereen drinkt witte wijn tijdens de pauze, behalve ik. Met de struise innemende organisator Ad spreek ik over Lemmy en Lucian Freud. Dan word ik overmeesterd door een bewonderaar uit Amersfoort, hij geeft me zijn roman af waarin ik op pagina 81 voorkom. De roman is uitgegeven in eigen beheer, wat niet automatisch betekent dat het troep is. Mijn fan is zodanig onder de indruk van mijn spichtige neurotische geniale aanwezigheid dat hij tegen een appelboom botst. Het zou mij ook kunnen overkomen, maar ik ontmoet gelukkig nooit mijn idolen. Mocht ik ooit op een terras in Brugge David Lynch zien zitten met een geuze, dan zou ik doen alsof mijn neus bloedt. Het ijs breken met ‘Hey David, I’m a Belgian poet. I once claimed that people should accept that paedophelia resides in each of us. Let’s hang out together!’ lijkt me gedoemd om te mislukken.

Terug in Brugge kijk ik naar mijn onbeantwoorde mails. Heeft het nog zin om de ravissante stalker van Christophe Vekeman terug te mailen? Ze heeft een boek aan hem gewijd, de boekvoorstelling vond plaats op zondag 7 mei in de kantine van een kogelstootvereniging in Deinze. Van Deinze wordt niemand vrolijk, ook al hebben ze er een prachtig museum met werken van Constant Permeke, Gust De Smet en Roger Raveel.

Ik besluit het beantwoorden van mijn mails een paar weken uit te stellen. Ik schrijf een stom verhaal over een getraumatiseerde keeshond, ondertussen luister ik naar de debuutplaat van Suicide. Wanneer mijn verhaal af is, googel ik ‘Suicide’ om meer te weten te komen over de donkere mysterieuze verontrustende muziekgroep. ‘Hulp is beschikbaar. Praat vandaag nog met iemand,’ verschijnt er op mijn computerscherm. Onzin! Ik kan met niemand praten, want iedereen is mijn suïcidale neerslachtigheid kotsbeu. Zelfs mijn drukke opvliegende tirannieke moeder wimpelt me af wanneer ik bibberend, snotterend, stotterend en wanhopig op haar drempel sta. Ik googel ‘Poison’. De muziekgroep Poison kan bezwaarlijk mysterieus en poëtisch worden genoemd. Ze waren karikaturale glammetalzwijnen met volumineuze kapsels en opzichtige haarbanden. Ik googel tot slot ‘Midget handjob’ en kom terecht bij Keith Morris, die vooral potten brak met Black Flag. Waarvoor dank.