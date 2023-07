Niet ver van waar ik woon, is er een café. En in dat café verkopen ze bier. Binnen staan er wat tafels en stoelen, en op één van die stoelen zit ik soms weleens. Heel graag samen met wat dames en heren die ik mag, maar evengoed alleen. Ik bedoel daarmee: ik kan mezelf wel hebben als gezelschap. En ik vind het ook handig dat ik, als ik solo ben, weinig last van tegenspraak heb.

‘De zin van het leven,’ zeg ik dan weleens tegen mijn eigen, ‘is precies dat het leven geen zin heeft.’ Of ten hoogste, zoals Willy The Shake het weleens stelde: ‘A tale told by an idiot, full of sound and fury / Signifying nothing’. Het is maar dat u het weet.

Vanmiddag was ik weer in dat café. Het was erg warm buiten en binnen, en ik had net in een docu op Arte gezien dat de Indiërs dan hete thee drinken. Ik vroeg de dienster derhalve om mij een icetea chaud te brengen. Ze kon er niet mee lachen. Ik ook niet. Ze serveerde me een Stella, in een boerke, zoals het hoort.

Toen kwam een man zonder tanden binnen, en ook zonder manieren, bleek al snel. Hij legde één van zijn klauwen in mijn nek, haalde zijn oude Nokia boven en beval: ‘Selfie!’

‘Waarom?’ vroeg ik.

‘U bent toch bekend?’ antwoordde hij.

Ik zei: ‘Ik ben helemaal niet bekend.’

‘Dat is eigenlijk ook waar!’ was zijn repliek.

Shakespeare had gelijk.