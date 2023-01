‘Ik vertrouw Volodimir Zelenski niet omdat hij altijd en overal in militair ondergoed verschijnt’

Ik ken er natuurlijk niets van, maar ik verberg u niet dat ik die hele Zelenski niet voor de volle 100 procent vertrouw. Zijn gewoonte om altijd en overal in militair ondergoed te verschijnen botst al wat met mijn stijlprincipes, en zijn retorische vaardigheden werken ook weleens op mijn systeem. In namaak-Engels en op bijna gebiedende wijs voortdurend tegen wereldleiders zeuren en zagen en de hand ophouden om harde munt: het zal in de huidige omstandigheden wel zinvol zijn, zeker, maar echt vrolijk word ik er niet van. Dan verkies ik de heer Borat Sagdiyev uit K. toch boven de heer Volodimir Zelenski uit O.

Al is die laatste in wezen ook wel een soort van stripfiguur. Van het type Zwendel, een dubieuze figuur die je vroeger weleens in de Robbedoes aantrof. En die in het Frans nog veel mooier Zorglub heette.

Hier heb je ook zulke types rondlopen. Mensen met het charisma van een surveillant aan een iets minder atheneum die het parlement toespreken alsof ze een speler op het wereldtoneel zijn. Ook als straks de Dnjepr om louter natuurlijke redenen dichtvriest, zullen zij de schuld daarvan aan Alexander De Croo geven.

Ja, zulke mensen zijn er!

Ze dragen niet noodzakelijk militair ondergoed, maar lijken wel altijd in sportief ogende jachtkledij door dit bestaan te benen, aldoor denkend dat zodra de staat Vlaanderen bestaat, geprangd tussen Waterloo en Wechelderzande, alles weer goed komt.

Ja, zulke mensen zijn er!

Wat goed dat ik me, nu ik net bij mijn laatste zin aangekomen ben, hun naam niet kan herinneren.