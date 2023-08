Ik wil graag reageren op de uitspraken van Open VLD-minister Vincent Van Quickenborne over allochtone huismoeders in Humo 4327.

De minister wil huisvrouwen meer activeren? Dan betekent dat dat je ze moet opleiden. Iemand die vier kinderen heeft, zal moeilijk nog voltijds een opleiding kunnen volgen of gaan werken. En in de praktijk is het de vrouw die mag of moet thuisblijven voor de kinderen, met alle gevolgen van dien voor haar pensioenrechten als ze alleen zou komen te staan. Daarom moeten ook huisvrouwen volwaardige pensioenrechten kunnen opbouwen. Zou het haalbaar zijn om de pensioenrechten van de ouders, al dan niet getrouwd of samenwonend, gelijk te verdelen over beide ouders?

Iedereen onder een bepaalde inkomensgrens die één of twee kinderen wil, kan wel wat financiële steun of meer vrije tijd gebruiken: het mag geen alleenrecht van de rijken worden om nog kinderen te kunnen opvoeden. Maar ik vind het niet oké dat mensen die meer dan twee kinderen op de wereld zetten, almaar meer steun krijgen, en vanaf een zeker aantal kinderen ten laste zelfs geen belastingen meer moeten betalen.

Ik ben zelf kinderloos, en ik ben blij met die keuze. Mensen die geen kinderen hebben, hebben daar beter over nagedacht dan velen die er wel hebben. In de periode dat ik kinderen had kunnen krijgen, was ik me ervan bewust dat ik niet in staat was om een kind te geven wat het nodig heeft: de zekerheid dat de relatie met de vader zou standhouden, genoeg tijd na mijn werk (40 uur per week plus pendelen naar Brussel), de zekerheid dat ik financieel zou rondkomen, en de emotionele stabiliteit om het kind een veilig gevoel en zelfvertrouwen te geven. Nu zeg ik niet dat elk van die twijfels achteraf gezien gegrond was, maar enkele wel.

Het zou fijn zijn als meer mensen die evaluatie eerlijk zouden maken vóór ze kindertjes maken. Mensen die een kind willen adopteren, moeten daar niet alleen veel geld voor neertellen, maar ook duidelijk kunnen aantonen dat ze geschikt zijn om kinderen op te voeden. Alle andere ouders hebben daar nul komma nul kwalificaties voor nodig. Maar veel ouders weten niet hoe ze een kind een goede basis moeten geven, waardoor kinderen opgroeien tot volwassenen die veel kosten aan de maatschappij wegens psychologische of psychosomatische problemen ten gevolge van jeugdtrauma’s, die ze doorgeven aan hun eigen kinderen.

Zouden we niet beter veel van die kosten vermijden door jongeren en jonge volwassenen duidelijk te maken wat het ouderschap inhoudt? Ze moeten beter begeleid worden, zodat ze goed nadenken over de keuze om kinderen te krijgen. Doen ze het wel om de juiste redenen, en kunnen ze wel de verantwoordelijkheden en de gevolgen voor hun eigen leven aan? Zorg ervoor dat ze verder denken dan ‘Ik wil graag moeder zijn, want kindjes zijn schattig’, of ‘Ik moet nog meer kinderen maken omdat mijn man of mijn geloof dat eisen’.

Sabrina, Wilrijk.

