‘Ik vind Nick Drake een nog grotere artiest dan Leonard Cohen’

Met veel plezier heb ik het schitterende interview over Nick Drake in Humo 4327 gelezen. Zijn drie elpees staan alle drie in mijn lijst van beste platen aller tijden. Als ik al eens bij vrienden laat vallen dat ik Nick ­Drake een nog grotere artiest dan Leonard Cohen vind, bots ik telkens op meewarig ge­­gniffel. Pas als Humo een lans breekt, willen ze hem serieus nemen. Bedankt ook om Katherine Priddy en haar hemelse plaat ‘The Eternal Rocks Beneath’ in de schijnwerpers te plaatsen in hetzelfde artikel.

Johan Gaudissabois, via mail.

