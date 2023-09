‘Ik voelde de haat tegenover alle mensen die me hadden gekruist en ontgoocheld’

‘Thuis’ en ‘wtFOCK’-scenariste Jasmien Vandermeeren zoomt een zomer lang in op herkenbare zonden in de onlinedatingwereld.

Als scenariste heb ik de neiging om regels van het scenarioschrijven door te trekken naar mijn eigen leven. Hoofdpersonages in films maken bijvoorbeeld meestal een dramatisch dieptepunt door in het laatste kwart van de film, om er dan een belangrijke les uit te trekken. Ik had net zelf zo’n dramatisch dieptepunt gekend, na een zatte, melancholische mail naar mijn ex. De belangrijke les was dat ik mijn ex niet meer terug wilde. En dat ik vooral géén zatte mails moet sturen.

Na het dramatische dieptepunt wordt een hoofdpersonage van een film vaak nog even verrast door een nieuwe complicatie. Hij of zij moet dan dieper graven om een nog belangrijker les te leren en écht te veranderen. Ik was me daar nu heel erg van bewust. Wat zou het wrede lot nog voor mij in petto hebben?

In afwachting van dat lesje wisselde ik met een schrijvende vriend van gedachten over Tinder. Hij deed er een beetje lacherig over, maar ik hield koppig vol dat ik erin geloofde. Tuurlijk, Tinder is een lawaaierig circus met heel wat clowns en freaks, maar het was wachten op die ene trapezekunstenaar die mij zou spotten in het publiek en mij met één swipe uit de massa zou lichten, richting de sterren.

Mijn maat vertelde dat hij zijn lief had ontmoet via het werk. Kon ik zo geen slag slaan? Ik moest bekennen dat mijn werk als freelancescenariste vooral betekende dat ik me soms dagen- of wekenlang alleen opsloot in mijn werkkamer. Af en toe kruiste ik collega’s in writers’ rooms of op workshops, maar ik was nog niet die single tegengekomen met wie ik een mix tussen een romcom en soft porn in real life wilde uitvoeren.

Mijn vriend vertelde dat hij een columnist kende die ook over liefde en daten schreef. Misschien moest ik die maar eens iets sturen? Ik bekeek zijn profiel op Facebook en moest toegeven: er zat wel iets in. De man had toevallig net een gevoelige column geschreven over huidhonger. Net iets te zeemzoeterig naar mijn zin, maar ik herinnerde mezelf eraan dat wat ik instinctief wilde (een macho type) niet was wat ik nodig had (een softer type met seksueel zelfvertrouwen).

Met licht klamme handjes stuurde ik mijn ‘collega’ een berichtje – of hij na zijn column over huidhonger niet bedolven werd onder de reacties, en of hij ergens tussen het beantwoorden van zijn fanmail door tijd zou hebben voor een date met mij. Hij antwoordde prompt dat hij tijd zou maken voor mij. Maar nog geen minuut later – de tijd die hij nodig had gehad om mijn onlineprofiel te screenen – stuurde hij in paniek: ‘Oehhh, je woont in Leuven? Zo ver van Gent!!! Run, Forrest, run!’ En dan: radiostilte.

Wat is die modderfokker zijn probleem? dacht ik meteen. Mijnheer schrijft een column over huidhonger, iemand brengt hem een mals stukje huid op een schoteltje aan, en hij zegt nee omdat het toevallig 85 kilometer verderop te doen is?

Ik stuurde een vlammend bericht naar de columnist. Hij stuurde iets kinderachtigs terug, over een evenaar en mijn gat. Ik blokkeerde hem. De stoom kwam wellicht uit mijn oren. Ik voelde de haat tegenover alle mannen die ik de laatste maanden had gekruist en die me hadden ontgoocheld – mijn ex voorop en alle mislukte matches in zijn kielzog. Het meest van al was ik boos op mezelf omdat ik mislukt was: ik had online geen lief gevonden. Sommigen noemden me intussen gekscherend ‘de femme fatale van het onlinedaten’.

Was ik inderdaad een te complexe, grillige puzzel? Was ik te gebroken, en met mij het systeem van onlinedaten? Zovelen – onder wie mijn schrijvende vriend – hadden mij de voorbije weken gesignaleerd dat ze Tinder een lege doos vonden. Wat zou ik daar nog vinden, behalve een schrijnend tekort aan magie en een stuitend teveel aan close-ups van neusgaten? Ik liet mij in de sofa zakken en staarde in de leegte.

Omdat de leegte op den duur dreigend terugstaarde, keek ik nog eens naar ‘He’s Just Not That Into You’, mijn favoriete onnozele romantische komedie. Ik herkende me als vanouds in de overenthousiaste Gigi, die koortsachtig op zoek is naar liefde en keer op keer met haar kop tegen de muur loopt. Haar tegenspeler Alex leert haar om meer terughoudend te zijn in de liefde, meer ‘cool’. Maar de échte les komt pas wanneer ze stopt met naar hem te luisteren. Ze beseft dat stuntelig proberen en keihard op je bek gaan nog altijd beter is dan krampachtig cool blijven.

Na de film stuurde mijn schrijvende vriend toevallig troostend dat hij wat te cynisch had gereageerd; hij bewonderde mijn onverminderde geloof in de liefde en het onlinedaten. Er zou vast weleens iemand op mijn pad komen.

De tranen biggelden over mijn gezicht, omdat ik besefte dat dit mijn ultieme lesje was: ik had niet gefaald, want ik had geprobeerd – ik had gezien en ik had geleerd. Beter tien keer zonde van de match dan géén match. Game, set & match.