Lezer Werner V. heeft gelijk in Humo 4325. Het aantal reclameblokken op de zenders van de VRT werd de afgelopen jaren sluipend talrijker en langer. Niet alleen het Aantwaarps maar ook andere dialecten worden gretig gebruikt in haast elke reclameboodschap.

En wat te zeggen van boodschappen die uitgaan van de Vlaamse overheid, die ook al in een soortement tussentaal worden gesproken? Tja, wat wil je, als zelfs de minister-president er niet in slaagt behoorlijk ABN te praten.

Het jammere is dat zelfs bekende acteurs meer en meer opdraven in de soms tenenkrommende en clichébevestigende reclameboodschappen, en daarbij vaak een soort koeterwaals praten. Herken ik daar niet Ben Segers, Peter Van den Eede (absolute koplopers), Barbara Sarafian, Filip Peeters en eega, Herwig Ilegems en vele anderen? Tja, ook bij acteurs moet er brood op de plank komen, en naar het schijnt tikken zo’n opdrachten aardig aan.

Nu, het hoeven niet altijd bekende mensen te zijn die een loopje nemen met de Nederlandse taal. Neem of het even welk straatinterview in het journaal en je oren gaan tuiten van het slordige taalgebruik in dialect of tussentaal, en van de kromme zinnen. Vergelijk dat eens met eenzelfde straatinterview op de Nederlandse zenders en merk het (positieve) verschil.

Ik vraag me af wat iemand als Martine Tanghe dacht van die verloedering van onze mooie Nederlandse taal. Je hoorde haar ook daar nooit publieke verklaringen over afleggen, maar dat moet haar toch moeilijk zijn gevallen?

Eddy Parijs, Leuven.

