‘Ik vraag me tijdens het schrijven volop af of het nog enige zin heeft om godbetert romans te schrijven, en vooral: heeft het enige zin om míjn romans te schrijven?’

M’n zoontje Roman van bijna zes maanden oud kan al ‘papa’ en ‘mama’ zeggen. Hij noemt m’n vriendin ‘papa’, allicht omdat ze de broek draagt, en tegen mij zegt hij ‘mama’, waarschijnlijk omdat ik sinds het laten knippen van m’n haar een behoorlijk verwijfd kapsel heb. Ofwel heeft Roman, onder de invloed van z’n ouders, nu al door dat er geen verschil gemaakt hoeft te worden tussen de talloze genders, seksen, lichaamsbouwsels, geestelijk-erotische voorkeuren, en pisseloes en vagijnen die onderling inwisselbaar zijn. Dat is nu eenmaal de toekomst van de baby’s van tegenwoordig: het zal allemaal anders zijn dan in deze tijd. Zo zal Roman over een aantal jaar enkel nog vegan voedsel kunnen eten, omdat het slachten van dieren verboden zal zijn, en terecht. Is er iets ergers dan een kalfje dat van de moeder wordt weggerukt, in een propvolle veewagen naar het slachthuis wordt gebracht, een paar klappen krijgt van de stok en vervolgens de keel wordt overgesneden? Nee, en ik wens alle sadistische dierenslachters de onomkeerbare kramp in hun kloten toe.

De generatie van Roman zal ervoor zorgen dat alles beter wordt. De klimaatproblemen zullen opgelost worden, dictators zullen geen kans meer krijgen om aan de macht te komen en oorlogen zullen tot het malafide verleden behoren. Voor het zover is, moet Roman wel in 2023 leven, en kan hij alleen maar hopen dat z’n ouders hem op de gepaste wijze leiden naar wat hem wacht. Ik zal ervoor proberen te zorgen dat die hoop niet ijdel is, en tevens zal ik Roman de ruimte geven om in alle vrijheid te streven naar een wereld die het bewonen waard is. Overigens ligt hij op dit moment te zaniken in z’n wieg, hij is moe maar wil niet slapen, hij heeft het ietwat moeilijk, en hij roept ‘Papa! Papa!’, waarop m’n vriendin zich over de wieg buigt en hem probeert te troosten, en het lukt nog ook, want Roman sluit z’n oogjes en valt in een verkwikkende slaap.

Op die manier heeft z’n vader de kans om in alle stilte verder te werken aan z’n op stapel staande nieuwe roman, getiteld ‘Het ongebreidelde Niets’, waarin ik zal proberen te evoceren hoe de mens het noorden zodanig kwijt is dat hij om de haverklap voor zich uit staart en zich afvraagt: ‘Waar ben ik? Wie ben ik? Hoe heet ik? Waarom heet ik zo? Wanneer mag ik eindelijk dood? Wat eten we vandaag, en mag er gif in?’ In deze roman zal alles gebreideld zijn, behalve het Niets. Natuurlijk vraag ik me tijdens het schrijven volop af of het nog enige zin heeft om godbetert romans te schrijven, en vooral: heeft het enige zin om míjn romans te schrijven? Zou ik me niet beter bezig houden met andere dingen, zoals glasblazen terwijl ik nougat kauw, op straat onverhoeds iemands bril van z’n kanis trekken en ’m in de Leie gooien, en naar het bos gaan om achter een struik te schijten, en wel op zo’n wijze dat m’n keutels een swastika vormen? Of een Ferrari kopen en daar nooit harder dan 40 kilometer per uur mee rijden. Ja, met m’n Ferrari andere chauffeurs pesten. 40 kilometer en geen meter sneller. Van de Kasteellaan naar de Ooilamstraat, via de Puinstraat en de Paardenstraat, waar ik trouwens een boete zou kunnen oplopen met m’n 40 per uur, want je mag daar maar 30 per uur.

Wat ik ook kan doen: onderweg stoppen, belletjetrek doen bij om het even welk huis, weer in m’n Ferrari jumpen en wegscheuren, waarbij ik op de Gentse ring binnen de 8 seconden 200 kilometer per uur haal, want die 40 per uur is me na een tijd uiteraard beginnen te vervelen. Ik droomde vannacht toevallig dat ik een Ferrari had, en met een voorhamer sloeg ik alle lampen, de voorruit en de achterruit aan diggelen, en ik ging die verkopen op de markt bij Sint-Jacobs voor 9 euro per diggel. In de droom had ik vanzelfsprekend een gepersonaliseerde nummerplaat. Die luidde: ‘Where Have All the Good Things Gone?’, wat in werkelijkheid niet zou kunnen wegens te lang, maar in mijn droom kon het wel, en als ik passeerde langs het paleis van de koning, en hij m’n nummerplaat zag door het raam, stak hij z’n duim op en liet hij tegelijkertijd een scheet in het bakkes van de koningin.

Ach, dromen zijn belachelijk. Behalve die van Roman. Hij heeft er op dit moment eentje die erg leuk moet zijn, hij ligt immers slapend te glimlachen. Papa en mama kijken naar hem, en ik fluister tegen de mama: ‘Ik ben blij dat ik voor eeuwig papa zal zijn.’