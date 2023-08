‘Ik wil bij de VRT niet met ‘Hey!’ aangesproken worden’

Helaas moet ik toegeven dat ik het eens ben met de lezers die hun gal spuien over het taalgebruik bij de VRT die geacht wordt een voorbeeldfunctie te hebben. Onzuivere klanken, verkeerde accenten, slechte intonatie, het is schering en inslag. En de zogenaamd vlotte ‘Hey!’ als aanspreking van de nieuwe weervrouw (die nota bene voor de rest puik werk levert en een degelijke taal hanteert), vind ik totaal ongepast. Ik wil als ik naar een overheidsinstantie of naar pakweg Proximus bel niet aangesproken worden met ‘Hey!’. Ik wil bij de VRT op die wijze al evenmin aangesproken worden.

Wat niet vermeld wordt, is dat het een vereiste lijkt te zijn om op de VRT met een doekje rond de tong te spreken: Xavier Taveirne, een brave borst die zijn best doet, kan geen behoorlijke sis-klanken produceren. Waarom moet uitgerekend die man dan het journaal brengen? Zijn er in Vlaanderen dan géén mensen meer die niet lispelen en geschikt zijn voor de job? Ook Bram Verbruggen lijkt een sympathieke man, maar helaas is zijn uitspraak van de s ook niet zuiver.

Laatst zag ik een interviewster half in een dialect en half in het ‘schoon Vlaams’ iemand interviewen die een prima taalgebruik en een al even onberispelijke uitspraak had. Dat is toch een brug te ver? Moet het niet de interviewer zijn die er met kop en schouders boven uitsteekt in plaats van omgekeerd?

Ten slotte vraag ik me af waarom uitermate slordig gesproken wordt in tv-reeksen. Als er geen onderschriften zijn, versta ik behalve het Franse ça va en het Engelse fuck bitter weinig van wat er gezegd wordt.

Er is nog veel werk aan de winkel, zeker als we de complete taalverloedering willen tegengaan.

Karel Van Doorselaer, Gentbrugge.

