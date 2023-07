‘Ik wist alleen dat hij vrijwilliger bij de brandweer was. Handig voor het vuur in mijn lendenen’

Onlinedaten is als topsport. Er is altijd een risico op grensoverschrijdend gedrag. Je doet het beter niet op drugs, al gaat het dan een stuk makkelijker. De aanloop houdt je meer bezig dan de wedstrijd zelf. Dat laatste begon mij algauw tegen te staan: dat ik eerst mijn duim uit de haak moest swipen om een ietwat interessante match binnen te halen en daarna nog ettelijke berichten moest sturen alvorens ik op date kon. Sowieso schoten veel gesprekken als Usain Bolt uit de startblokken, om dan later alsnog te stranden, vlak voor de finishlijn van de effectieve date. Die ellenlange chats waren ook gewoon een moodkiller. Ik besloot dus om het anders aan te pakken en de kennismakingsfase in te korten. Bij de volgende match zou ik niet meer aan chitchat doen, maar meteen voorstellen om op date te gaan. Ik zette het zelfs als statement op mijn profiel: ‘Geen fan van eindeloos gepalaver, liefst live afspreken.’

Zo kwam het dat ik op een waterzonnige dag in Brussel stond te wachten op mijn date: een forty-something kerel uit Amsterdam die verder een blanco blad voor me was en die blijkbaar graag de Flixbus nam. Niets wist ik over hem, behalve dat hij een kat had en vrijwilliger was bij de brandweer. Handig voor als het vuur in mijn lendenen geblust moest worden. De rest kon ik gaandeweg ontdekken. De Flixbus kwam aan en spuwde een lading reizigers uit: vermoeide sardientjes die eindelijk weer het ruime sop in mochten na hun claustrofobische blikkendooservaring. Maar mijn date kwam uitgerust en met een stralende tandpastaglimlach van de bus af. Het beeld had perfect als stockfoto kunnen dienen bij een artikel over de voordelen van slow travel. Oef, dacht ik terwijl hij op me afstapte, hij lijkt alvast op zijn profielfoto. Hij sloot mij opgelucht in de armen – misschien omdat ik ook op mijn profielfoto leek, misschien omdat hij blij was dat hij de zigzagreis door Nederland en België zonder kotsen had overleefd.

De Hollander had honger en dorst. Dus stelde ik voor dat we pronto naar één of ander Brussels plein met cafés zouden trekken om ons daar onder de bomen te installeren. Het was tenslotte al middag. We klommen ons langs trappen een weg naar het hart van de stad. Hij floot om de zoveel trappen het deuntje van Vivaldi’s ‘Vier seizoenen’. Als hij niet floot, was hij een enthousiaste spraakwaterval vol kinderlijke verwondering over Brussel. Herhaaldelijk kon hij niet op het juiste woord komen, dus moest ik hem helpen. Een jarenlange drugsverslaving had wat aan zijn brein geknabbeld, bekende hij. Oei. Maar ik was zelf geen voorbeeld geweest op vlak van impulsbeheersing en evenwichtig leven, om niet te zeggen dat ik soms even destructief had geleefd als Ozzy Osbourne, dus ik besloot om hem vooralsnog het voordeel van de twijfel te gunnen. Ik hoopte stiekem zelfs vurig dat hij ’s avonds de laatste bus terug naar Nederland zou missen, zodat hij wel móést blijven slapen. De volgende keer dat hij zijn lippen tuitte, mocht het dus zijn om mij omver te muilen, in plaats van om te fluiten.

We nestelden ons aan een tafeltje op een plein bezaaid met terrasjes. Ik focuste me op de bestelling terwijl mijn date intussen persistent dezelfde zeven noten bleef fluiten. Was ik blij dat onze tapasplank niet te lang op zich liet wachten. Ik bedankte de ober iets te opgelucht en keek als de heks van Sneeuwwitje toe hoe de Fluitende Flixer zich op het eten stortte. Eindelijk rust. Maar dat was buiten mijn date gerekend, die ook tijdens het kauwen zijn mond niet kon houden en nu een ellenlang ommm nommm nommm loste. Eerst lachte ik nog, maar het lachen verging me toen ik merkte dat hij na élke hap ommm nommm nommm begon te zeggen, als een ballon vol om nom nom’s die tergend traag leegliep. Noem me een bitch, maar die nom-neurose was er te veel aan voor mijn misofonie.

Om een lang en pijnlijk verhaal kort te houden: ik maakte me met een excuus af van de rest van de date en bracht hem terug naar het station. Onderweg werd ik overmeesterd door ontgoocheling, nog het meest in mezelf. Het was immers mijn schuld dat ik niet doortastender was geweest in de kennismakingsfase. Uit ongeduld.

Liever vooraf vier uur chatten en géén date dan vier uur op date met een match made in hell. Ik besloot mijn toekomstige dates voortaan aan een zorgvuldige screening te onderwerpen, door bijvoorbeeld even te vragen naar hun ‘meest negatieve eigenschappen’, evenwel zonder de mijne te verbloemen (zoals daar zijn: stemmingswisselingen, overgevoeligheid, misofonie en een lichte poetsneurose). Als ik dan de juiste tac op mijn tic vind, kunnen we op date.

Aan het station zwaaide ik Flixbusboy uit terwijl hij zonder tandpastaglimlach op de bus stapte. Zonde van de match.