‘In België wordt elk jaar 40 miljard euro verkwist’

Het stond in de sterren geschreven dat de studie van het Credit Suisse Research Institute over het aantal miljonairs, hoe betwistbaar en twijfelachtig die ook is, voorspelbare commentaren zou uitlokken, ondanks de waarschuwing van experts zoals Geert Noels om die studie met een flinke korrel zout te nemen. Het lag ook in de lijn der verwachtingen dat de miljonairstaks ter sprake zou komen, zoals in Open venster in Humo 4329.

Het zogenaamde overheidsbeslag, dus het aandeel van de overheidsuitgaven tegenover het bruto binnenlands product, bedraagt in Nederland 42 procent, en in België maar liefst 54 procent. Het Internatio­naal Monetair Fonds ­waarschuwt dat het zelfs zou kunnen oplopen tot 58 procent. Concreet betekent dat dat in België 10 à 12 procent van het bbp gewoon verkwist wordt, dat is ongeveer 40 miljard euro, of twee keer het begrotingstekort van 2022. Staatssecretaris van Begroting Alexia Bertrand (MR) heeft eerder dit jaar in ‘De zevende dag’ gezegd: ‘België heeft geen probleem van inkomsten, maar van uitgaven.’

Almaar meer belastingen heffen lost fundamenteel niets op. Meer nog, je zou kunnen argumenteren dat dat contraproductief is, want de basis voor een ‘ultieme vermogensbelasting’ wordt dan stommelings opgegeten. Bij elk overlijden moeten de erfgenamen al een erfbelasting op het hele vermogen betalen. Boven de 250.000 euro, een bedrag dat overigens al jaren niet meer is geïndexeerd, bedraagt die belasting in Vlaanderen maar liefst 29 procent. De brief over over erfbelasting in Humo 4329 is een mooi voorbeeld van de tomeloze geldhonger van de overheid.

De miljarden die partijen als de PVDA denken te zullen ophalen, zijn een schrijnend voorbeeld van je rijk rekenen. Gezien de excessieve belastingen die we al moeten betalen en waarvan het overheidsbeslag de pijnlijke illustratie is, kun je je de ethische bedenking maken of het chronische en structurele gat in de hand van België echt zo groot is, dat de regering zelfs de latere inkomsten van de erfbelasting moet opsouperen.

D. Waebens, via mail.

