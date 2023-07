‘In Nederland is de crisis in de zorg niet minder erg’

Ik wil graag reageren op het interview met Margot Cloet en Jan De Maeseneer in Humo 4322.

Dokter De Maeseneer zegt dat ze in Nederland perfect weten wat de uitdagingen zijn voor 2035. Dan is hij toch niet helemaal op de hoogte van de situatie.

Een Nederlandse vriendin van ons vertelde dat ze op consultatie wilde bij haar huisarts, maar ze moest haar letsel tonen tijdens het videogesprek met hem. Of wat te denken van een Zeelander die ei zo na verplicht werd naar een rusthuis in Amsterdam te verhuizen?

Margot Cloet zegt dat mensen het met minder zorg zullen moeten stellen en dat hun naasten hen meer moeten opvangen. Naar mijn ervaring is dat al jaren het geval, met alle gevolgen van dien. Zelf lag ik de afgelopen jaren al drie keer moederziel alleen thuis na een ingreep, omdat onze volwassen kinderen voltijds werken en hun eigen leven hebben, en mijn man ook voltijds werkte. Eén keer moest ik daardoor terug naar de spoedafdeling.

Onze vorige huisarts, die intussen met pensioen is, zei jaren geleden al: ‘Er komt een dag dat men de patiënt van de operatietafel in een taxi schuift en naar huis brengt.’ Het is bijna zover.

Ik stel ten slotte voor dat dokter De Maeseneer, in plaats van de erfenissen meer te willen belasten, eens zijn oor te luisteren legt bij de PVDA voor betere oplossingen om de zorg betaalbaar te houden.

L.M., Terneuzen.

