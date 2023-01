Is elke cokegebruiker mee verantwoordelijk voor de dood van een 11-jarig meisje?

Sociale media is hard voor cokegebruikers, nadat afgelopen maandag in Merksem een 11-jarig meisje stierf door een schietincident. ‘Elke cokegebruiker is moreel medeplichtig aan de moord op een 11-jarig meisje. #takethat’ tweette communicatiestrateeg Marc Fauconnier. De kampen lijken duidelijk verdeeld: terwijl de ene alle schuld afschuift op cokesnuivers, is de andere minder grote fan van die polarisatie. Hoe denkt u erover? Wie treft écht schuld in deze war on drugs?

Laat ons uw mening weten en mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: