Meer en meer groeit het besef dat het economische model van de elektrische auto nog in zijn kinderschoenen staat - en dan spreken we nog niet over vrachtwagens, boten en vliegtuigen. De aankoopprijs, het opladen, het bereik en het gebrek aan dichtbij beschikbare grondstoffen verhinderen een echte grote doorbraak, maar dat was jaren geleden al zo voorspelbaar! De Europese Unie wil vanaf 2035 alleen nog nieuwe auto’s die volledig elektrisch rijden, maar zolang er voor die grote problemen geen oplossing komt, zal die Grote Omschakeling een doodgeboren kind zijn.

De eenvoudigste oplossingen zijn altijd de beste: is het nu echt niet mogelijk om een elektrisch voertuig uit te vinden dat tijdens het rijden voortdurend wordt opgeladen? Met alle moderne technologie moet dat toch kunnen? Ben ik naïef of worden zulke oplossingen tegengehouden, omdat de auto daarmee geen fiscale melkkoe meer zou zijn? Een voertuig dat zichzelf oplaadt, brengt tenslotte niets meer op aan accijnzen.

Rik Callebert, Desteldonk

