Jan Mulder: ‘Ach, misschien valt het best mee met de mensenrechten in Saudi-Arabië’

Een kleurloze man, zo iemand die ’s ochtends in de trein op weg naar kantoor achter een krant tegenover je zit, stapt uit, stept een eindje en gaat, na de paraplu netjes te hebben uitgeschud en dichtgeklikt, door de draaideur van een groot gebouw. Het is geen doordeweeks Liverpools ambtenarenpand, maar Anfield, het beroemde voetbalstadion van de FC. Onze kleurloze man is er actief als speler en zijn naam is J.B. Henderson. Positie: middenvelder. Been: rechts. Als hij de kleedkamer uitkomt en aan de warming-up begint, komen we iets meer te weten over zijn talent. Hij beweegt zich voort als een ooievaar en lijdt onder technische beperkingen (‘ruzie met de bal’). Henderson is inmiddels twaalf jaar een gewaardeerd basisspeler van één van de gerenommeerdste clubs ter wereld. Ook buiten het voetbal heeft deze voetballer fans: zijn tomeloze inzet voor de rechten van de lgbt-gemeenschap en andere gediscrimineerde groepen wordt alom geprezen. Henderson knoopt zijn schoenen dicht met regenboogveters.

Twee weken geleden sloeg het nieuws in als een bom: Henderson wil naar Saudi-Arabië. Ettifaq FC had hem een vergoeding geboden van 800.000 euro. Per week. Henderson, niet zo’n uitblinker dus, ging akkoord met het loon, FC Liverpool gunde zijn trouwe aanvoerder de verbetering en de journalist Riath -Al-Samarrai wijdde in de Daily Mail een artikel aan de sensationele overstap van een voetballer die zich inzet voor de mensenrechten die het vaakst en gruwelijkst worden overtreden in Saudi-Arabië. (In 2018 kreeg Suhail al-Jameel een straf van achthonderd zweepslagen en drie jaar cel inclusief martelingen. Zijn misdaad: een korte broek met panter-patroon dragen.)

Al-Samarrai probeert zich te verplaatsen in de ‘worsteling’ van Henderson: mag je je strijd, ‘schouder aan schouder’ met de vervolgde homoseksuele medemens, verloochenen door een contract te tekenen met de Saudi’s, die met hun oliemiljarden het imago van de kwalijke staat willen oppoetsen? Al-Samarrai vindt dat we zijn vroegere acties voor de goede zaak niet mogen vergeten, en hoopte ook dat de voetballer op het laatste moment nog nee zou zeggen. Wat niet gebeurde. Voor FC Liverpool is het verlies niet zo groot, de strijd tegen het onrecht is wel een boegbeeld kwijt.

Beeld Photo News

Ach, misschien valt het ook allemaal wel mee, daar in Saudi-Arabië. Donderdag 20 juli publiceerde Het Laatste Nieuws een interview met de -Belgische jurist Guillaume Matthys (24), werkzaam bij Al-Nassr, de club van Cristiano Ronaldo. Matthys: ‘Dit is de start van mijn carrière. Ik kan nergens beter zitten dan hier.’ Volgt een lyrische lofzang op de heilstaat van kroonprins -Mohammed bin Salman, het brein achter de moord op de journalist -Jamal -Khashoggi en de uitvoerder van de openbare executies van homoseksuele mannen. Vrouwenrechten in Saudi-Arabië? Guillaume: ‘Ik snap dat het een gevoelig punt is. Maar bij Al-Nassr werk ik samen met een zestal vrouwelijke collega’s. Zij doen het supergoed en krijgen vertrouwen. In de zakenwereld krijgen vrouwen ook steeds meer kansen.’ Sportwashing? Nee. ‘De intenties zijn oprecht en goed.’ Valt er verder nog wat te beleven in Saudi-Arabië? ‘Bergen, strand, zon en sneeuw. Je vindt het hier allemaal. Het land is op weg een topspeler te worden in de wereld.’ Guillaume Matthys? Een topvent.