Jan Mulder: ‘Als Cruijff en Maradona als asceten hadden geleefd, had de wereld een stuk minder genoten’

Pakkende kop in Het Nieuwsblad van maandag 19 juli: ‘Voor mij is Eden Hazard geen topsporter.’ Eigenaar van het standpunt is Ronald Gaastra, in zijn actieve tijd lid van zwemvereniging De Dommelbaarzen te Vught, nu hoofdcoach van de Vlaamse Zwemfederatie. Gaastra op 4 april bij Sporza: ‘Ik weet wat ik kan, ik word internationaal nog altijd gezien als een toptrainer. Ze mogen gerust met mij afrekenen, dat is in het verleden al vaak gebeurd. Maar iedere keer zijn ze op hun stappen moeten terugkeren.’

Gaastra begeleidde in het verleden Pieter Timmers, zilver op de Spelen van 2016, en Fred Deburghgraeve, goud in 1996. Een toptrainer dus. Wat kan en doet zo iemand? Gaastra in Het Nieuwsblad: ‘Het eerste wat een coach moet doen, is het woord compassie uit het woordenboek schrappen. (...) Topsport verdraagt geen shortcuts. José Mourinho verklaarde onlangs dat Eden Hazard alles doet op basis van zijn talent, zonder tot het uiterste te gaan op training. Wel, dan ben je in mijn ogen geen topsporter.’

Zwemmen valt niet te vergelijken met voetballen, maar een wedstrijd met 5-0 winnen in Madrid tegen elf genadeloze tegenstanders en voor honderdduizend fanatieke toeschouwers, lijkt me op zijn minst even moeilijk als 100 meter schoolslag in het olympische bad. Johan Cruijff, net als Hazard voetballer, deed dat in Madrid en liep op de trainingen ook altijd de kantjes ervan af. Tijdens de bosloop rookte hij achter een oude beuk weleens een sigaret. Johan won driemaal de Gouden Bal, werd ettelijke keren kampioen met verschillende topteams en wordt gezien als één der grootste spelers die de wereld heeft gekend. ‘Spelers die veel lopen, doen iets verkeerd,’ was het motto van de latere toptrainer Cruijff, Verlosser van heel Catalonië en een man die volgens Pep Guardiola het voetbal heeft gerevolutioneerd. U kent het motto van de absolute topcoach Cruijff: ‘Lekker in de zon met de jongens op het gras zitten.’

Eén van de grootste wielrenners aller tijden is Jacques Anquetil. Vijfmaal winnaar van de Tour de France, tweemaal Giro en één keer de Vuelta. In de Tour speelde hij tot diep in de nacht bridge of poker met een sigaar en een paar flessen champagne erbij. De volgende ochtend nam zijn trouwe ploeggenoot Ab Geldermans de koffie en Hollandse snijkoek voor hem mee. Anquetil wreef zich de ogen uit, ontbeet, stapte op de fiets en won de tijdrit.

Een reglement topsport bestaat niet. De ene atleet traint acht uur per dag, de andere heeft aan een partijtje bridge genoeg om de Tour vijf keer te winnen. Als Cruijff, Anquetil, Maradona en Lamkel Zé als asceten hadden geleefd en getraind als koelies, zouden hun prestaties er waarschijnlijk onder hebben geleden en had de wereld stukken minder genoten.

In de ogen van Ronald Gaastra is Messi geen topsporter en Ronaldo heel erg wel. Trainen is voor Messi plezier maken, Ronaldo werkt de godganse dag aan zijn strakke buik. Jammer: Messi is al bijna twintig jaar net iets beter. En Eden Hazard heeft ook alles uit zijn loopbaan gehaald. Deze luiwammes was jarenlang de beste topsporter in de Premier League, hardste aller competities. Eden deed het door van vakantie met enig overgewicht naar de club terug te keren en op de dagelijkse trainingen een beetje te slabakken. Zaterdags blonk hij uit. Week in, week uit.