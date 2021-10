Jan Mulder: ‘De aanwezigheid van Merkel in de kleedkamer met zwetende lijven had iets erotisch’

Bij haar wereldwijd gevierde afscheid zie ik bondskanselier Angela Merkel weer in de kleedkamer van haar geliefde Mannschaft, na een wedstrijd tegen Portugal op het WK 2014 in Brazilië. Duitsland heeft met 4-0 gewonnen en gaat op de foto met Merkel. Het uitgelaten gezelschap is zichtbaar blij met elkaar. Niets is hier obligaat of geforceerd. Er zijn ook filmpjes van. De spelers lopen met een handdoek laag om de lendenen halfnaakt door de kleedkamer of stappen net druipend uit het grote bad, drinken blikjes bier en gooien van de enkels afgescheurde bandages en scheenbeschermers in een hoek. Dit is de wereld van mevrouw Merkel, geen lachebek maar haar glimlach te midden de gezellige chaos van een kleedkamer na een schitterende overwinning zegt genoeg: ze heeft met de jongens meegeleefd, ze hebben gewonnen, ze is gelukkig.

Angela Merkel is erelid van Energie Cottbus. De paus is erelid van Schalke 04 en een aantal andere clubs, wat niet hetzelfde is. Merkel is écht supporter van Energie Cottbus. Wanneer ze op de tribune tijdens de wedstrijd na een doelpunt met gebalde vuisten opveert, is het contrast met Poetin of Macron enorm. De heren applaudisseren voor hun pr, Angela bejubelt de wunderbare steekpass van middenvelder Kroos en de daaropvolgende perfecte halve omhaal van afwerker Müller. De bal ging erin via de onderkant van de lat, wat ze nog mooier vindt. Daarmee is niets ten nadele gezegd over Poetin of Macron, Rutte en kroonprins Haakon van Noorwegen, maar als je per se naar een stadion wilt of moet, is het prettig te zien dat de hoogwaardigheidsbekleder van dienst het spel begrijpt, zoals Merkel.

Beeld BELGAIMAGE

Haar aanwezigheid in de kleedkamers met al die zwetende lijven had zelfs iets erotisch, terwijl je bij Mutti Merkel toch niet meteen aan erotiek denkt. In mijn bewondering voor de bondskanselier overdrijf ik nu misschien een beetje, hoewel... Merkel staat niet bekend als iemand met veel humor, hetgeen ook onjuist is. In NRC Handelsblad beschreef Juurd Eijsvoogel onlangs haar gevoel voor humor in zijn artikel ‘Ironie, zelfspot en Mutterwitz’: ‘Als Angela Merkel een grap maakt moet je goed opletten. Voor je het weet, heb je ze gemist.’ Achter gesloten deuren zou ze volgens de overlevering hilarische imitaties van Berlusconi, Erdogan en Poetin hebben gegeven. Doet ze niet meer, uit respect. Boulevardblad Bild vroeg haar eens waar ze bij Duitsland aan moet denken. Het antwoord was groots noch diepzinnig, niet doordrenkt van vergezichten of gezwollen nationalisme, ze zei: ‘Ik moet denken aan goed sluitende ramen. Geen ander land kan zulke goed sluitende en mooie ramen bouwen.’

Eén vorstin kan concurreren met de vanzelfsprekendheid van Angela Merkel in een voetbalstadion: koningin Juliana van Nederland. Na de finale Ajax – Independiente (3-0) om de wereldbeker voor clubs 1972, kwam Juliana in de overvolle koffiekamer met een sigaret tussen de lippen op Wim Suurbier af. Ik stond naast Wim en hoorde haar vragen: ‘Hebbu een vuurtje voor me?’ Wim: ‘Tuurlijk meid.’ Hij streek een lucifer aan. Gelukzalig zoog Juliana het vuurtje door de peuk naar binnen en zei: ‘Nog gefeliciteerd trouwens, meneer Suurbier.’ Draaide zich om en sloot, sigaret vast in de ene en handtas losjes bengelend in de andere hand, weer aan bij de polonaise.