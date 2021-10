Jan Mulder: ‘De Franse president ontpopte zich als een sierlijke speler met de positieve eigenschap van de drang naar voren’

Op donderdag 14 oktober speelde de Franse president Emmanuel Macron met de Variétés Club de France in Poissy een voetbalwedstrijd tegen een selectie van zorgverleners en artsen uit Poissy-Saint-Germain-en-Laye. De opbrengst ging naar een stichting van mevrouw de president, Brigitte Macron – een levendige vrouw, zoals later op de avond in het Palais de l’Élysée bleek. Maar eerst de wedstrijd en het voetbaltalent van de president. Ik heb ze voor u kunnen analyseren, want ik was die bewuste middag in Poissy – steller dezes is al veertig jaar lid van de Variétés Club de France en was door het bestuur uitgenodigd om de wedstrijd bij te wonen en aan te zitten aan het diner daarna, dat tevens was aangericht om het vijftigjarige bestaan van de club te vieren.

De middenvelder-president van de Variétés arriveerde om halfvijf in een geblindeerde auto die werd geëscorteerd door tien andere zwarte bakken en een peloton motoragenten op het sportpark van het dorp. Hij had zich thuis al omgekleed en wandelde in trainingspak naar de kleedkamer met zijn wachtende teamgenoten, onder wie Alain Giresse, Arsène Wenger, Marcel Desailly, Robert Pirès, Jean-Michiel Larqué en de tennisser Richard Gasquet. In een kort interview met de plaatselijke radio zei Macron dat hij zich verheugde om met al deze sterren uit zijn jeugd op hetzelfde veld te staan. Zijn woorden klonken waarachtig.

De tactische bespreking werd live op de Franse televisie uitgezonden. Het scheen de bedoeling te zijn dat Macron in een 4-3-3-formatie op het middenveld als de punt naar achteren zou functioneren. Het voorstellen van de voetballers en hun rugnummers gebeurde toen ze al op het veld de warming-up deden. Waar is Macron? Onopvallend was hij de catacomben uitgeglipt, verborgen tussen zijn medespelers. Het deed me denken aan een concert van J.J. Cale in theater Carré te Amsterdam: het eerste nummer was al een minuut onderweg toen we de frontman van de band plotseling zagen, voorovergebogen en onder een hoed ergens achter op het podium.

Beeld BELGAIMAGE

De omroeper: ‘Avec le numéro 3: Emmanuel Macron.’ Na vijf minuten scoorde hij met een erg houdbare penalty en daarna ontpopte Macron zich als een sierlijk ogende speler met de positieve eigenschap van de drang naar voren. Dat nam me nóg eens voor hem in, zoals ik zijn vriendschap met de Duitse bondskanselier Angela Merkel ook zo’n mooi teken vind.

In dat verlangen naar het vijandige doel viel me zijn grote kracht op. Vrijlopen. In volle sprint, de armen slap langs het lichaam hangend, vertraagde Macron plotseling, maakte een zwenking alsof hij verderop een bijzonder bloempje tussen het gras zag. Mis poes. Het was een ideaal plekje waar men ‘vogeltjevrij’ staat. Macron keek vol verwachting om zich heen of Robert Pirès zijn schijnbewegingen had begrepen. De uitslag was 6-1. Macron had zich er niet van afgemaakt en speelde een uur en een kwartier echt heel leuk mee, mevrouw de president ontving een cheque van 50.000 euro voor het goede doel en daarna gingen we allemaal in een door zes motards begeleide bus dwars door, en soms over, de file heen naar het diner in het paleis.

Een orkestje, samengesteld uit een compagnie militairen, speelde een zoetgevooisd melodietje, maar Brigitte Macron vroeg om iets beters en even later danste ze, lekker wild en veel vrijer dan Emmanuel in de punt naar achteren op het voetbalveld, de nacht in op het nummer ‘Proud Mary’ van Creedence Clearwater Revival.