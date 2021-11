Jan Mulder: ‘De Rode Duivels zullen te bewonderen zijn op het WK, Oranje zal vrees ik geen toelating krijgen’

België en Nederland hebben zich geplaatst voor de eindronde van het WK voetbal. België met gemak, Nederland met pijn en moeite. Nederland voelt zich één van de favorieten, de Belgen geloven niet echt meer in een gooi naar de titel met het prachtige stel spelers dat de ‘Gouden Generatie’ wordt genoemd. Nederland aanbidt zijn boven alles en iedereen uittorende bondscoach Louis van Gaal, in België groeien de twijfels ten aanzien van de voorzichtige Roberto Martínez.

Na de beslissende wedstrijd tegen zwakke tegenstanders vierden beide WK-gangers een correct feestje in het stadion, het ene zonder en het andere met supporters. In de Heizel was Hazard opvallend vrolijk, in de lege Kuip van Rotterdam trok Louis van Gaal de aandacht. Hij zat met een gebroken heup in een rolstoel ergens hoog in het lege stadion met zijn ‘masterplan’ en werd na afloop in triomf naar de kleedkamer van zijn jongens gereden. Zij schaarden zich enthousiast rond hem. Mooi plaatje. De Volkskrant recenseerde het iconische beeld gedetailleerd: ‘In de buurt van de bondscoach staan dragende spelers als Memphis Depay, normaliter de toekomstige topschutter aller tijden van Oranje, Daley Blind, aanvoerder Virgil van Dijk, alsmede de middenvelders Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum.’ Ik moest even denken aan ‘De nachtwacht’ van Rembrandt van Rijn, met Louis als Rembrandt én Banninck Cocq.

Ondanks het immer oersaaie vertoon op het voetbalveld zijn de verwachtingen hoog. De halve finale moet mogelijk zijn. België stelt zich bescheidener op: voormalig sterspeler Hazard is inmiddels een geval waarvan niemand nog weet wat eraan schort, de verdediging is kwetsbaar en op vorige eindtoernooien ging het altijd net mis. Maar de Rode Duivels zullen als gevaarlijke outsider wel weer te bewonderen zijn op het wereldpodium, in Qatar, terwijl Nederland daar nog niet zeker van is.

Beeld KNVB

Qatar. Het beladen woord. Discussies over mensenrechten. Nieuwe bulletins van Amnesty International. Vijftienduizend dode bouwvakkers. Ingenomen paspoorten van Nepalese metselaars die nog in leven zijn. Vrouwen zijn tweederangswezens. De tegenaanval van de emir: David Beckham is voor 175 miljoen euro als ‘ambassadeur’ aangetrokken om voor ‘positieve verandering te zorgen’.

Louis van Gaal kreeg in de Kuip ook weer vragen over de mensonterende toestanden in Qatar. De bondscoach verwees naar de moord op zijn vriend Peter R. de Vries – ‘en het gebeurde in Nederland’. Geen goede vergelijking, natuurlijk: Louis had er misstanden bij moeten halen die niet op naam staan van een criminele eenling, maar van de overheid in het verderfelijke politieke systeem.

De kindertoeslagenaffaire en de racistische Nederlandse belastingdienst die zestienduizend gezinnen willens en wetens tot armoede, scheidingen en zelfmoord dreef. De regering die arm in arm met de schuldige daders Gasunie en Shell de honderdduizend Groningse slachtoffers nu al vijf jaar laat laten vallen als een baksteen. Bevoegde ministers die trouwe Afghaanse tolken laten stikken in hun doodsangst. De hemeltergende woningnood die al decennia gezellig woedt in Nederland, waar sommigen al twintig jaar op een wachtlijst staan voor een woning. De volstrekt ondemocratische politieke staatsvorm monarchie. Premier Rutte die de baas is van het grootste onderduikadres ter wereld voor wie weigert belastingen te betalen. De lijst schandalen is eindeloos.

Na de kwalificatie publiceerde NRC Handelsblad een artikel waarin bekend werd gemaakt dat Qatar ‘in de tegenaanval gaat’ op de critici. Ik vrees dat Oranje niet zal worden toegelaten tot het WK. Vervanger is de nummer twee in de poule, Turkije. Tja.