Jan Mulder: ‘De schending van mensenrechten in China is heel erg, maar ‘overal is wel wat.’ Belangrijk is de oogst aan medailles’

Op 4 februari beginnen de Olympische Winterspelen van Peking. Die worden aan een stad toegewezen, niet aan een land. Burgemeester Guo Jinlong zwaaide vier jaar geleden fier met de vlag, maar president Xi Jinping van de Volksrepubliek beslist over alles en nog wat en is met een vlekkeloos verlopen evenement uit op goede pr voor het hele heerlijke rijk. Pech: corona. Geen toeschouwers, geen cocktailparty’s, geen ceremoniën, geen seks tussen een Fin en een Canadees in het Olympisch dorp. In geen velden of wegen is er sprake van feest. Om het non-feest toch te kunnen vieren, testte China vorige zondag 15 miljoen inwoners van Tianjin in één etmaal nadat er drie besmettingen in de stad waren gesignaleerd.

Meer pech: de Verenigde Staten hebben een ‘diplomatieke boycot’ afgekondigd en Willem Alexander vliegt ook niet naar Peking. Harde klappen. Derde keer pech, nu eentje met een vaag dreigement erbij: Australië sluit zich aan bij de diplomatieke boycot van de VS. Premier Morrison voegde deze zin eraan toe: ‘China en Australië hadden laatst nog woorden over onze beslissing om nucleaire onderzeeërs aan te schaffen.’ Nou, hij heeft ze, hoor.

De sport wordt alsmaar oorlogszuchtiger. Het scheelde weinig of het tot op het bot gekwetste Servië had het leger naar Melbourne gestuurd om Djokovic te bevrijden. Dezelfde dag voerden fans van de voetbalclubs Venezia FC en AC Milan een zeeslag met vuurpijlen vanop bootjes in het water. Google en geloof.

Beeld AFP

De sporters gaan allemaal wel naar Peking. Dat er in China op grote schaal mensenrechten worden geschonden, mensen soms spoorloos verdwijnen, een miljoen Oeigoeren in concentratiekampkleren in hoog ommuurde huizenblokken gevangen worden gehouden en ‘heropgevoed’, is heel erg, maar ‘overal is wel wat.’ Belangrijk is de oogst aan medailles. Nederlandse bestuurders en coaches sloegen aan het rekenen en kwamen uit op twintig, een bijna zekere garantie voor een plek in de top 10 van de medaillespiegel. Alles moet voor die hoge klassering wijken. Ook de telefoon. Dinsdag 11 januari bracht de Volkskrant het volgende nieuws. ‘Nederlandse sporters die eind deze maand afreizen naar China dienen hun eigen mobiel en laptop thuis te laten. Dat dringende advies van het Nederlands Olympisch Comité (NOCNSF) maakt onderdeel uit van een maatregelenpakket waarmee de sportkoepel anticipeert op Chinese surveillance tijdens de Spelen.’ De krant had gesproken met Maurits Hendriks, technisch directeur van NOCNSF. De man bevestigde dat zijn sportkoepel twee maanden geleden was bijgepraat door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) en inlichtingendienst AIVD over de situatie in China. Hendriks: ‘Dat is gebruikelijk. Daarbij zoomen we heel sterk in op de veiligheidssituatie in een land, op de politieke context maar ook op cybersecurity.’ China, dat voor zijn eigen veiligheid WhatsApp offline haalde, heeft de smartphones en laptops van alle Friese en Albanese schaatsers met alle sms- en mailverkeer al lang opgeslagen in het geheime staatsarchief. Daar zou je als slimme Hollander anticiperend op kunnen inzoomen met een sterke contra-actie. Voorbeeld: laat het gespecialiseerde techbedrijf Zerocopter een apparaat met razendsnelle oplaadpunten ontwerpen dat via een ruimtelab boven Peking de camera’s in de Olympische quarantaine van het Nederlandse kamp ontmantelt vanuit Amsterdam. Toch een leuke tegenprik. Tot over vier jaar, wanneer een hologram van 1 schaatser met een genetisch gemanipuleerd ingeplant paardenhart zestig gouden plakken wint. Mits de chirurg geen spion is natuurlijk, anders word je 24ste.