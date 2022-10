Jan Mulder: ‘De verschrikkelijke beelden van het Heizeldrama kwamen automatisch boven toen ik las over de Indonesische voetbalramp’

In één van de delen van de docu­serie ‘Heizel 1985’ sprak Frank Raes met een toenmalige hooligan. De man vertelde dat hij onderweg naar de Heizel bevriende Liverpool-fans ontmoette die hem een krat bier gaven: ‘Gratis!’ Gestolen uit een supermarkt. Ze wezen hem vervolgens op een juwelierswinkel zonder betraliede ramen en samen hadden ze daarover smakelijk gelachen. Hij liep door en keek nog eens lachend om: zijn collega-­chaoten hadden de etalageruit al ingeslagen en de hele inhoud meegenomen.

De hooligan begreep dat wel. En hij wist méér. Volgens hem was de schuldige van de tragedie die zich uren later zou voltrekken het Belgische bier. Jongens uit Engeland weten natuurlijk niet dat het alcoholpercentage van een Jupiler hoger is dan dat van een lager uit een pub in Liverpool. Maar voordat je dat in de gaten hebt, ben je gevangen in de graad van dronkenschap die nodig is voor een aanval op een belendend supportersvak.

Eenmaal in het stadion aangekomen hadden ze met ongeloof de afscheiding tussen het Italiaanse vak en dat van henzelf waargenomen. Een ijzerdraad. De mannen die in Engeland al tien jaar niet meer met een draad waren geconfronteerd, werden ter plekke overvallen door een enorme begeerte, sprongen in een vlaag van nostalgische bloeddorst over de draad heen en pletten de Italianen tegen de muur. De domme Brusselse politie deed de rest: ze dreef de uit het inmiddels levensgevaarlijke vak vluchtende Italiaanse supporters er terug in. 39 doden.

Automatisch komen de beelden van die verschrikkelijke dag weer boven bij het lezen over de verschrikkingen die onlangs plaatsvonden in de stad Malang, Java. Het plaatselijke Arema FC verloor van het gehate Persebaya Surabaya. De supporters van de thuisclub bestormden het veld om de spelers te laten weten dat het niet goed was geweest en de ­polisi vuurde traangas af om de paniek op te voeren. 125 doden.

Tijdens de beruchte Hillsborough-­tragedie van 1989, vier jaar na de ­Heizel, vonden 97 supporters de dood. Na ­tientallen jaren van ontkenningen en rechtszaken besliste de rechter in 2016 dat de schuld bij de commissaris van de politie lag. Dit jaar controleerde de ­Franse politie in Parijs de tickets voor de Cham­pions ­League-finale van twintig­duizend Liverpool-­fans in een veel te nauwe doorgang, zodat twintigduizend mensen door die agenten met pepperspraypistolen tegen de hekken werden gejaagd. Het liep maar net goed af en de UEFA gaf de schuld van de ontstane hel aan de Engelse fans. Conclusie: politiecommissarissen en politieke autoriteiten hebben dringend behoefte aan bijlessen crowdcontrol.

Bij het nieuws over de tragedie van Malang kwamen mijn eigen angstige ervaringen met het Indonesische voetbal plotseling haarscherp op mijn netvlies. Ter afsluiting van het seizoen 1974-’75 had Ajax een trip geboekt naar ‘de gordel van smaragd’, waar drie demonstratiewedstrijden op het programma stonden. In Malang speelden we tegen een Javaanse selectie. In de eerste tien minuten gebeurde er weinig om je druk over te maken, hoewel de rugdekking van de Javanen opvallend stringent was voor een vriendschappelijk partijtje op een zwoele avond. Na een kwartier zoende de voorstopper me in de nek. An­dere Ajacieden bekenden ­tijdens het gezamenlijke diner dat zij ook amoureus waren belaagd. Ruud Krol kreeg zelfs een heus aanzoek, ­Johnny Rep had gewoon nat teruggezoend. ­Johnny: ‘Die gozer pakte me vol op de bek, zeg.’ Na het buffet zette het gamelan­orkestje een weemoedig lied in en de Javaanse voetballers vroegen ons ten dans.