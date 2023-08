Jan Mulder: ‘De vijandige sfeer tussen Spaans trainer Jorge Vilda en zijn speelsters is een historische vernieuwing in het voetbal’

Sarina Wiegman is kandidaat nummer één om de trainer van het Engelse mannenelftal, Gareth Southgate, op te volgen. Een vrouw. João Saldanha was in 1969 bondscoach van Brazilië. Een columnist. Ronald Koeman en zijn assistent Erwin Koeman leiden Oranje. Twee broertjes. Aan de top van de elite staat Pep Guardiola. De perfectionist. (Als één van zijn spelers een doelpunt maakt waar de mensen nog jaren over zullen praten, juicht Pep niet als de domme menigte, maar hij wijst de verdediging met woedende armgebaren en wit spugende tong op een foutje in de opbouw naar het doelpunt. Die instelling duidt volgens kenners op de hoogste professionaliteit.)

De nieuwste loot aan de boom is Jorge Vilda. Een ziener. Vilda is de bondscoach van het Spaanse vrouwenteam. Hij werd volledig genegeerd door de speelsters. De sfeer in de kleedkamer was om te snijden en bij de viering van de overwinning liet het hele elftal hem links liggen. Het resultaat van Spanje op het afgelopen WK: wereldkampioen.

In de aanloop naar het toernooi hadden vijftien speelsters een brandbrief naar de bond gestuurd, waarin ze eisten dat Vilda werd ontslagen wegens het scheppen van een vijandige verhouding met het team. Hij verordonneerde bijvoorbeeld dat zijn vrouwen ’s avonds hun kamerdeur moesten openlaten, zodat hij kon checken of ze sliepen en geen spelletjes met elkaar speelden. Tactisch inzicht scheen hij niet te bezitten. De bond reageerde op de klachten met het ontslag van de vijftien briefschrijvers, onder wie de drie Spaanse sterspeelsters. Een dodelijke verzwakking. De sfeer verslechterde. En het team bleef winnen. Het maakt dus niet uit of ze aan de lippen van de coach hangen of de andere kant opkijken wanneer hij de tegenstander ontleedt.

Beeld AP

De methode Vilda betekent niets meer of minder dan een historische vernieuwing van deze sport, zoals eerder de stopperspil in het W-M-systeem van Arsenal onder manager Chapman (1925), de overlapping backs Cohen en Wilson van Engeland onder trainer Ramsey (1966), het totaalvoetbal van Rinus Michels’ Oranje (1972) en het tikitaka van Guardiola en Messi, FC Barcelona (2004). In 2023 vond Vilda de gapende kloof tussen trainer en spelers uit, een waarlijk geniale vondst. De kiem werd gelegd door Johan Cruijff. Van Johan is bekend dat hij van het conflictmodel hield, maar dat was een fletse voorloper van het unieke model van Vilda: de totale oorlog tussen spelers en trainer.

Wat zegt dat precies? Dat trainers er niet toe doen? Ook niet helemaal waar, tradities moeten in ere worden gehouden en bovendien tel je in de top van de mannenclubs pas mee met een oefenmeester die boven de 15 miljoen euro verdient. Wat Vilda heeft gepresteerd, mag niet worden weggezet als merkwaardig toeval. Zijn aanpak zal navolging krijgen. Wie volgt? Hein Vanhaezebrouck van KAA Gent zette onlangs een schuchter eerste stapje op de weg naar succes door topscorer Gift Orban opeens te passeren. Dat kan beter, Hein. Doe modern en verziek de sfeer met doelpuntenmaker Hugo Cuypers. Gooi ze eruit, jaag de hele Gentse goegemeente tegen je in het harnas met de mededeling dat je in Brugge beter kunt eten, maak een keertje onherstélbare ruzie met voorzitter De Witte en manager Louwagie, verdwijn – alweer iets nieuws – een week vóór de beslissende match tegen Royal Antwerp van de aardbodem. Mevrouw Louwagie neemt over, Gent wordt kampioen van België en wint daarna de Champions League.