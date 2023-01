Jan Mulder: ‘Een ouderwetse voetballiefhebber als ik snapt er niets meer van’

Na een lang leven met de onvermijdelijke hoogte- en dieptepunten, zit je op een dag op zolder en staar je in lades en plastic zakken waar de foto’s van al die tientallen jaren zijn opgeslagen. Foto’s van de kinderen, van je vrouw, van jezelf vooral (de knipsels zeggen dat je vroeger een bekende profvoetballer was), een vriend en hier en daar een gast die je niet kent.

‘Wie is dat daar, tussen onze jongens?’

De echtgenote: ‘Erik ten Hag. Hij was met ons op vakantie in Miami Beach.’ ‘Verhip, je hebt gelijk, Erik.’ ‘We gingen die avond naar de beroemde dancing Amnesia in de open lucht. Ik zie hem nog stilletjes staan, midden in dat spektakel van zwetende mannenlijven en woest geverfde halfnaakte vrouwen in doorzichtige rokjes hoog op eindeloze dijbenen, wat in Twente toen nog verboden was. Niks voor Erik, zo’n drukke boel.’ ‘Klopt. Maar zaterdag heb ik hem in een heksenketel met 80.000 toeschouwers wel als stralend middelpunt van de show op Old Trafford gezien. Erik! Hoe is het mogelijk.’ Zij dan weer: ‘Ik had jou daar eerlijk gezegd ook eerder dan hem verwacht, maar je keek ernaar vanuit je bed, wat ons het jaarabonnement kost van de betaalzender die de Premier League uitzendt, geld waarmee Manchester United het weekloon van Erikje betaalt: 200.000 euro. Mag de verwarming iets hoger?’

‘Eén streepje, maar hou nu even je mond, ik schrijf mijn column voor Humo over die heksenketel van zaterdag: Manchester United – Manchester City. Ik heb daar namelijk belangwekkende dingen over te zeggen.’

Het betrof een wedstrijd tussen twee van de rijkste clubs ter wereld. Glitter en glamour bij de vleet, maar na de aftrap begon een eindeloze verveling: schuif terug, tik breed, enkele voorwaartse schijnbewegingen en dan toch maar traag naar de keeper? Ja hoor, de doelman. Dan schuin nauwelijks vooruit, waarop een langzaam balletje breed volgt en daarna het hele langdradige gedoe opnieuw.

Rust. De analisten in de studio: ‘We hebben een tactisch steekspel op hoog niveau gezien. City demonstreerde met verzorgd spel, United kreeg twee kansjes. Erik heeft de Reds helemaal op de rit.’ Snel naar de Engelse kenners van Sky, want de Hollanders geloof ik niet, die supporteren voor Erik ten Hag en vinden alles geweldig. Sky: ‘Wat een wedstrijd. Dit zinderende schouwspel voldoet aan de hoogste verwachtingen van het topvoetbal. De Nederlander Ten Hag verbaast opnieuw met zijn moderne spelopvatting.’ De site van de Daily Mail jubelde in de rust: ‘Mighty Erik knaagt aan de hegemonie van Pep.’

Tussen de duizend overtredingen door won United dankzij de onvermijdelijke VAR met 2-1 van City. Feest in de tent. Een aangename wedstrijd is bijzaak geworden. Het lijkt tegenwoordig te gaan om een soort wetenschappelijk data-gedreven spel met lak aan het publiek. Een ouderwetse liefhebber als ik snapt er niets meer van. Van het spel niet, van de dolenthousiaste fans en analisten niet, van hoe het zover is gekomen niet.

Erik is al helemaal een raadsel. Dat deze verlegen jongen uit Miami de macht in de business van het commerciële profcircuit heeft gegrepen, gaat me ver boven de pet. Rest: een buiging en de nuchtere constatering dat Ten Hag een doorzetter is, een man van de wereld, een uitblinker onder de uitblinkers in de oververhitte stadions van de zieke topsport.