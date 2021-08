Jan Mulder: ‘FC Barcelona is het slechtst geleide bedrijf ter wereld’

Bayern München, Atlético Madrid en Tottenham Hotspur wonen in paleizen, FC Barcelona doet het in een bouwval. Het duurt niet lang meer of de gemeente zal, na klachten van omwonenden die de prijs van hun eigen huis wegens de verpaupering in de buurt zien dalen, het papier ‘onbewoonbaar verklaarde woning’ op de voordeur van Nou Camp plakken. Gevaarlijk is het er nog niet, maar een beetje schamen mag de club zich wel. Hoe is het zover kunnen komen?

Het geld om de scheuren in de catacomben te dichten en de muren te verven werd besteed aan krankzinnige transfers. Honderden miljoenen losten op in het lidmaatschap van spelers als Dembélé (140 miljoen), Griezmann (120 miljoen), Coutinho (120 miljoen) en De Jong (80 miljoen exclusief bonussen), die je ook voor de helft van het bedrag had kunnen krijgen. De penningmeester knikte ja bij elke vraag van de voorzitter om een krankzinnige uitgave, de balans schreeuwde ‘We zijn failliet!’ en niemand sloeg alarm. Niet erg: de Japanse toeristen bleven komen, alsmede de sponsoren en televisiegiganten uit Azië. Altijd verscheen er een nieuwe berg goud aan de horizon om weer een paar jaar financieel voort te knoeien. FC Barcelona, was het idee van FC Barcelona, is te groot om om te vallen.

En nu is Lionel Messi weg. Hij verdiende de afgelopen vier jaar overigens meer dan een half miljard euro bij Barcelona. Hoe het einde van die florerende zaak tot stand kwam, is voor de gewone man onbegrijpelijk. Het hoe en waarom zit niet in voetbal- maar in olievelden, in hoe je Financial Fair Play ontwijkt met druk op corrupte overheden – en vergeet ook de lange arm van Qatar niet.

Beeld REUTERS

Messi is weg. De globale tv-zenders zullen aan FC Barcelona en aan heel La Liga minder aandacht, dus minder geld schenken. Het beton rot door, de scheuren worden groter. FC Barcelona is het slechtst geleide bedrijf ter wereld, maar tot op heden wilde elke voetballer naar Barcelona. De journalist Simon Kuper publiceerde in de Financial Times van 7 augustus een artikel waarin hij sprak met oud-president Sandro Rosell: ‘Bijna elke voetballer zal luisteren naar een aanbod van Barcelona. Soms bereik je geen overeenkomst, maar iedereen gaat aan tafel zitten met ons.’ In 2017 bood een Spaanse agent de toen al fenomenale Mbappé aan en hoorde niets, tot hij weken later een kort WhatsAppbericht kreeg van een ondergeschikte uit Barcelona met de mededeling dat de club niet geïnteresseerd was. FC Barcelona is niet alleen de slechtst geleide voetbalclub ter wereld, ze hebben ook geen verstand van spelers.

Na het vertrek van Messi is het makkelijk kopje boven water houden verleden tijd. De aantrekkingskracht is foetsie, men moet op de kleintjes letten, eigen jeugd opleiden (‘Hoe doe je dat ook alweer?’) en er een fatsoenlijk inkomsten- en uitgavenbeleid op na houden. Rest de realiteit: overleven zonder de speler die alle rottigheden toedekte met zijn weergaloze spel.

Zie ik, doorsnee televisiekijker en voetballiefhebber, uit naar een wedstrijd van FC Barcelona met Jordi Alba, Piqué, Frenkie en Pedri? Oei. Of zijn we nu opeens dol op de Franse Ligue 1? De supporters van Paris Saint-Germain wel. Messi liet zich voor een hotelraam in Parijs een halve minuut als een soort Michael Jackson zien aan de buitensporig uitzinnige massa op straat, en verdween toen weer naar zijn suite in Le Royal Monceau. Prijs: 25.000 euro per nacht.