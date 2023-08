Jan Mulder: ‘Gaat het goed met het vrouwenvoetbal? Nee, ze worden net zo gemeen als de mannen’

De televisiepresentator: ‘We schakelen nu over naar het Suncorp Stadium voor de kraker Frankrijk – Brazilië in de groepsfase van het WK vrouwen.’

Kun je dat zo zeggen? Alsof vrouwen een sport is. Het stadion is uitverkocht, vrouwenvoetbal wordt met de dag populairder: een niet te stuiten, uitstekende ontwikkeling. Een klein, steeds weer opdoemend probleem is dat vrouwenvoetbal wordt vergeleken met dat van de mannen. Ik doe het ook. De drie Europese mannenfinales van het afgelopen seizoen, Manchester City – Inter Milaan, Sevilla – AS Roma en West Ham United – Fiorentina, waren stuk voor stuk misbaksels, de vrouwen van FC Barcelona en VfL Wolfsburg (3-2) speelden in Eindhoven een schitterende Champions League-finale. Gaat het dus de goede kant op met het vrouwenvoetbal? Nee, het gaat met sneltreinvaart de kant van de mannen op: te fysiek, te hard, te gemeen. Net als de mannen gebruiken ze hun spierbundels steeds meer voor onbesuisde tackles. De speelsters van Frankrijk en Brazilië rollen dus om de haverklap kermend over de grond, zoals de honderdduizend keer beter betaalde sterren van Manchester City en FC -Liverpool onder Guardiola en Klopp in de Premier League, met een scheidsrechter erbij die alle foute tackles niet kan bijbenen. Ook bij de vrouwen passen de scheidsrechters de spelregels nog nauwelijks toe. De actie voor spelbederf (de bal wegtrappen na een overtreding: de mannen doen het, dus de vrouwen ook) is een gele kaart, maar dat zie je nooit. Is een tackle een rode kaart waardig, dan valt er een gele. Tijdrekkende keepers krijgen één minuut voor tijd pas een gele kaart, waar ze die een uur eerder al hadden verdiend. Jammer voor de aantrekkelijkheid van het spel. Alleen Japan spiegelde zich niet aan de voorbeeldmannen. Het versloeg Spanje met 4-0, met spel zoals je het graag ziet: op techniek en snelheid, zonder aanslagen.

Beeld Photo News

In de zucht om vrouwen te behandelen als mannen houden de commentatoren gelijke tred: van het begin tot het einde dreunen ze hun parate kennis van het leven der deelneemsters op. Is Diabu aan de bal, kijkt hij of zij in de stapel papieren en licht haar doopceel: ‘Geboren in Colombia, vader verdween op een dag zonder bericht, emigreerde met haar moeder naar Frankrijk, waar ze actief werd in de tweede afdeling, verhuisde naar LOSC Lille en scoorde daar tot verrassing van haar moeder in het eerste seizoen 14 goals.’ Geboorteplaats, vaders die hun biezen pakken, knieblessures van vijf jaar geleden: ik-wil-dat-niet-wéten. De moeders van Neymar, Kane en De Ketelaere interesseren me ook niet.

Heel, heel soms is een woordje over de familie toegestaan. In de Tweede Bundesliga stond op vrijdag 28 juni Fortuna Düsseldorf – Hertha BSC op het programma. De Berlijnse trainer Pál Dárdai had zijn drie zonen opgesteld: Márton, Palko en Bence. Oké, dat feit mag worden opgemerkt. De beste commentator aller tijden is en blijft natuurlijk Frank Kramer. Na 25 jaar trouwe dienst en onverwacht ontslag bij Eurosport in 2018, vulde hij zijn afscheidswedstrijd tweemaal drie kwartier met anekdotes, overlijdensberichten uit willekeurige kranten, een gedicht over Willem Wilmink, en hij zong ‘One for My Baby’ van Frank Sinatra. De rest van de tijd las Kramer de beursberichten voor. Mijn man. Nu nog zo’n vrouw.