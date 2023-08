Jan Mulder: ‘Geen paniek: dit is de oplossing voor het conflict tussen Tedesco en Courtois’

Enkele dagen voor Thibaut Courtois vorige week geblesseerd uitviel op training, had hij in Madrid bezoek gekregen van Franky Vercauteren, directeur van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Ze hadden een belangrijk gesprek over de toekomst van onze nationale doelman bij de Rode Duivels. Die toekomst is nog ‘on hold’: Thibaut wil niet meer werken onder bondscoach Domenico Tedesco. De breuk is ontstaan na de interland België – Oostenrijk, toen de keeper plotseling het trainingskamp verliet en niet meer opdaagde voor de wedstrijd tegen Estland. Tedesco was verbijsterd, Courtois woedend over de door Tedesco publiekelijk geuite details van een privégesprek tussen hen beiden.

Wat was er die dag gebeurd? Tedesco had Lukaku aangewezen als nieuwe kapitein. Naar de smaak van Courtois was dat ‘respectloos’, want hij, Thibaut, speelde zijn honderdste interland en dan moet het toch normaal zijn dat je fier voorop uit de catacomben komt. De breuk lijkt moeilijk te lijmen. Courtois is onvervangbaar en staat dus sterk, de bond eist een ‘knieval’ van de deserteur; terwijl het misschien wel zo is dat Courtoís een eis stelt: het ontslag van Tedesco. Patstelling.

Mij interesseert het aanvoerderschap an sich. Waarom maakt men zich er zo druk over? Men zegt dat je spelers hebt, Vincent Kompany bijvoorbeeld, die voor het aanvoerderschap ‘geboren’ zijn. Hoezo? Wat zijn de kenmerken? Als Kamagurka bij Real Madrid zou spelen, maakte ik hem onmiddellijk kapitein.

Beeld Photo News

Courtois, ‘de beste doelman ter wereld’, voelt zichzelf de niet te passeren man voor de begeerde aanvoerdersband van de Rode Duivels. Hier is een combinatie van eergevoel en trots aan de hand die moeilijk te doorgronden valt. Ik las met open mond de verklaring van Virgil van Dijk, nadat hij door trainer Klopp tot aanvoerder van FC Liverpool was benoemd: ‘Ik ben een jongetje uit Breda. Dat ik nu de aanvoerdersband bij het grote Liverpool mag dragen, is onbeschrijflijk. Ik ben heel trots. Ook voor mijn vrouw en kinderen is dit een groot moment.’ Uw dienaar was eens aanvoerder van het niet minder grote Ajax Amsterdam. Heb ik, opgegroeid in Winschoten, vrouw en kinderen bij elkaar geroepen voor een groepshug, tranen in de ogen? Ons gezin heeft daar geen actieve herinnering aan.

Even terug naar het moeilijke gesprek tussen Courtois en Vercauteren. Geen paniek, hier is de oplossing. Courtois gaat, mits hij geselecteerd wordt, naar Tubeke, schudt de spelers hartelijk de hand en weigert die van Tedesco. De coach kent de situatie en redeneert: ‘Als hij zijn doel schoon houdt, is mij verder alles best.’ Dat getuigt van de juiste, professionele, houding van een topcoach. Er is jurisprudentie in dezen. Eén van de succesvolste en meest gelauwerde trainers ooit, Rinus Michels van Ajax, sprak twee jaar lang niet met sterspeler Piet Keizer. De relatie was zo slecht dat Keizer op een training zijn trainer een doodschop verkocht, waardoor hij vier weken niet kon lopen. Wanneer Michels in de wedstrijdbespreking een tactische opdracht voor zijn linksbuiten had, richtte hij zich tot Sjaak Swart. Sjaak hoorde hem aan, draaide zijn hoofd naar links en herhaalde letterlijk Michels’ woorden tegen Piet op de stoel naast hem. Piet zei dan op luide toon: ‘Ik pieker er niet over’, en Sjaak bracht Michels, die een meter voor hem bij het bord stond te wachten op antwoord, op de hoogte: ‘Piet piekert er niet over.’ Ajax won in die twee jaar alles wat er te winnen viel.