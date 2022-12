Jan Mulder herdenkt Pelé: ‘Hij is nog altijd de allergrootste. Maradona en Messi zijn replica’s, zo vond Pelé zelf ook’

Jan Mulder schreef midden december al een afscheidsbrief aan Pelé, de échte grootste voetballer aller tijden.

Pelé ligt in het ziekenhuis op de palliatieve afdeling. De darmkanker die een jaar geleden bij hem werd geconstateerd, speelde weer op, maar reageerde nu niet meer op de chemotherapie. De artsen: ‘Zijn toestand is stabiel.’ Zelf liet Pelé weten dat hij ‘sterk en hoopvol’ is. De geschrokken voetbalwereld stuurde via de sociale media berichten met beterschapswensen en bewondering. Mbappé bad voor de ‘koning’, Rodrygo juichte voor zijn herstel, Rivaldo wenste hem sterkte, Modric stuurde een ode en onder aanvoering van Neymar stelde de Braziliaanse selectie zich na de gewonnen kwartfinale tegen Zuid-Korea op in de middencirkel en ontvouwde daar een enorme blauwe banier met een naam in kapitale witte letters erop: Pelé! Meer woorden hoef je er inderdaad niet aan vuil te maken.

64 jaar geleden, in 1958, begon de carrière van de grootste voetballer aller tijden. Momenteel is Messi natuurlijk de grootste, en daarvoor Maradona, en nog verder terug was Alfredo Di Stéfano van Real Madrid dat ook. En in de jaren 50 wisten mijn vader en al zijn broers zeker dat er nooit meer een voetballer zo goed als Abe Lenstra, ‘ús Abe’, van Heerenveen zou zijn.

Eigenlijk is Pelé nog altijd de allergrootste. Dat vindt hij zelf ook. Een uitspraak van hem: ‘Elk land heeft zijn eigen Pelé.’ Replica’s van het origineel, dat waren ze, de andere uitblinkers. In Brazilië moest hij het qua populariteit trouwens wel afleggen tegen Garrincha, de rechtsbuiten van de Goddelijke Kanaries. Garrincha, bijnamen Vogeltje en de Vreugde van het Volk, was een dribbelkont die tegenstanders, die starend naar de bal voorovergebogen voor hem stonden, kon laten omvallen met zijn schijnbewegingen.

Pelé speelde te midden van het veld, in de schijnwerpers, scoorde duizend goals en werd daarom misschien beschouwd als de grootste aller balkunstenaars. Ik heb zijn debuut op het WK van 1958 in Zweden gezien bij buurman Wijngaard, die het eerste toestel in de straat had. Een onvergetelijke gebeurtenis. De gordijnen gingen dicht en Pelé verscheen. Katachtige sidesteps, de bal teder ‘stoppen met de borst’, in één vloeiende beweging over de onthutste back heen lepelen en voordat-ie op de grond botste met een volley scoren. Dat zag het volk zondags in het Oosterpark niet van Pietje de Koe, als die in de Nederlandse Eredivisie met G.V.A.V. tegen Sparta of M.V.V. uitkwam.

Pelé maakte Brazilië in 1958 wereldkampioen en ging het jaar daarna met zijn armlastige club FC Santos op wereldtournee. Hij speelde in 43 dagen 22 wedstrijden en betoverde elke keer het massaal toegestroomde publiek van Sofia tot Brussel en van Enschede tot Glasgow. In Congo werd de burgeroorlog even stilgelegd om van Pelé te kunnen genieten, in Groningen trad FC Santos aan tegen Feyenoord, omdat de organisatoren vonden dat thuisclub G.V.A.V. te zwak was. Feyenoord, met Coen Moulijn en Kees Rijvers, verloor met 3-0 en Pelé gaf zóveel waar voor het entreegeld, dat scheidsrechter Klaas Schipper een kwartier voor het einde zijn vervanging verbood. Ik stond die gedenkwaardige derde juni 1959 een halfuur na afloop nog achter de omheining te dromen en was Schipper dankbaar: ik had de meest onbereikbare voetballer aller tijden (MOVAT) de volle 90 minuten van dichtbij kunnen zien.