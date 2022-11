Jan Mulder: ‘Het valt niet mee om niet flauw, maar enthousiast te doen over dit WK’

In 2010 werd Michel Platini door de Franse president Nicolas Sarkozy uitgenodigd op het Élysée voor een gesprek over voetbal en aanverwanten. Qatar bleek nog vier stemmen nodig te hebben om de organisatie van het WK voetbal in de wacht te slepen en vriend Platini had als UEFA-voorzitter de beschikking over die vier doorslaggevende stemmen. De president: ‘La France kan Qatar voor 15 miljard euro aan straaljagers verkopen als ze het WK krijgen. Wat denk je, Michel?’ Het antwoord werd op het FIFA-congres bekendgemaakt door voorzitter Sepp Blatter. Langzaam opende hij de enveloppe, keek erbij alsof hij nog van niks wist en jubelde toen: ‘Qataaaar!’

Oorspronkelijk was het de bedoeling geweest om het toernooi in België en Nederland te houden, maar de twee sympathieke laaglandjes waren niet corrupt genoeg. Bravo. Een beetje naïef was hun bid wel. Paul Van Himst en Johan Cruijff kwamen op een oude damesfiets bij het hoofdkwartier van de FIFA aan met de cadeaus voor de 22 beslis-bobo’s onder de snelbinders van de bagagedrager: een doos chocolade uit Brussel en een Scheveningse nieuwe haring in een krant. Qatar pakte 150 miljoen aan steekpenningen uit en kreeg het WK, 16 van de 22 FIFA-leden werden na invallen van de Amerikaanse justitie vervolgd en berecht, twaalf jaar na de corrupte toewijzing zei spin-in-het-web-Sepp in een interview: ‘Qatar was een vergissing.’

Beeld AP

Daar zitten we dan: acht hypermoderne stadions waarin per vergissing wordt gespeeld. De spelregels zijn hetzelfde als van de oude voetbalsport. En na een gelijkspel beslist een serie strafschoppen wie zich het best heeft vergist. Het valt niet mee om niet flauw, maar enthousiast te doen over het WK voetbal. Dat de FIFA zich bijna alles kan permitteren, komt door de schier onverwoestbare aantrekkingskracht van het spelletje. Omkoping, witwassen, illegaal gokken, racisme, brandstichting in stadions, sloop van pleinen en razzia’s in een stad van de tegenpartij: niets tast de populariteit aan, elk jaar trekt het leren monster meer liefhebbers en elk jaar gaat er meer geld in om. FC Liverpool, dat jaren geleden voor 300 miljoen euro eigendom werd van een Amerikaan, staat weer te koop: prijs om en nabij de 4 miljard euro.

Het WK is inmiddels onderweg. Krantenartikelen die diep in het vlees snijden van de corrupte FIFA en in de middeleeuwse zeden van het organiserende land, konden het toernooi niet voorkomen. Het protest kwam te laat. Zelfbenoemde rechtgeaarde mensen die je nu vragen om uit protest niet naar het WK op de televisie te kijken, hadden in 2010 in het geweer moeten komen, de nationale bonden hadden toen een échte boycot moeten uitspreken: ‘Wij blijven thuis.’ Een politieke omwenteling vereist moed. Onder de heroïsche leiding van Sócrates stond de Braziliaanse club Corinthians in 1984 op tegen de dictator, generaal João Figueiredo. Een zeer gevaarlijke actie, maar hij weerstond alle dreigementen, kreeg miljoenen medestanders aan zijn zijde, zijn club veranderde de naam in Democracia Corinthians en het regime viel in 1985. Sócrates overleed in 2011. Hartbrekend was het eerbetoon van een afgeladen stadion aan de grootste voetballer ooit: O doutor (de dokter) Socrates, aanvoerder van de moedigste club uit de geschiedenis.

Woensdag: België-Canada. Kijken mag.