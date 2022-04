Jan Mulder: ‘‘Het WK in Qatar kan het beste ooit worden,’ zei Martínez. En de mensenrechten dan?’

Een dag voor de loting van het WK in Qatar werd het congres van de FIFA gehouden. De bobo-elite hield de adem in toen Lise Klaveness, voorzitter van de Noorse voetbalbond, achter het spreekgestoelte plaatsnam en zei: ‘De FIFA heeft in 2010 de WK’s van 2018 en 2022 op een onacceptabele manier toegewezen, met onacceptabele gevolgen.’ Onacceptabel = corrupt. Daarna ging Klaveness in op de situatie rond de lhbti-gemeenschap in Qatar, de duizenden dode bouwvakkers in de stadions, hun onderkomens in kelders zonder sanitaire voorzieningen toen ze nog leefden, mensen wier paspoort was afgenomen zodat ze niet naar Nepal konden terugkeren wanneer ze dat wilden.

Op haar rede volgde een mager applaus en de repliek van de secretaris-generaal van het organiserend comité, Hassan Al-Thawadi. ‘Ik wil mijn teleurstelling uitspreken over de speech van mevrouw de voorzitter van Noorwegen. Ze heeft geen poging gedaan tot een dialoog. Onze deur staat altijd open voor constructieve kritiek, gebaseerd op de juiste kennis, de feiten en de context.’

Een deel van die context is de grondwet van Qatar, waarin geschreven staat dat homoseksualiteit verboden is en openbare uitingen van ‘affectie en genegenheid’ bestraft worden met drie jaar gevangenis. Het resultaat van de betrouwbare onderzoeken van The Guardian, de Süddeutsche Zeitung en de ARD, die elk op 6.500 slachtoffers bij de bouw van de stadions uitkwamen, werd bestreden door FIFA-president Infantino. Gianni telde er drie, een variant op de mening van de Nederlandse oud-international en ‘ambassadeur’ van het WK Ronald de Boer, die op de televisie beweerde dat critici ‘alle doden in Qatar op één hoop gooien’. Ronald is dezelfde mening toegedaan als columnist Clarence Seedorf van NRC Handelsblad, die onacceptabele grondwetten in zijn geliefde Qatar ook liever negeert.

Beeld BELGAIMAGE

Clarence schreef op zaterdag 2 april: ‘Qatar heeft de afgelopen jaren op vele vlakken grote progressie gemaakt. Ook op het gebied van de mensenrechten en de veiligheid van arbeidsmigranten. De Qatarezen doen hun best om het ook de supporters van over de hele wereld naar hun zin te maken, en het kan niet anders dan dat het weer een speciale voetbalmaand wordt, met de gebruikelijke sportieve verrassingen. Hopelijk wordt het één groot voetbalfeest.’

De loting werd geleid door oud-voetballer Jermaine Jenas, analist bij BBC’s ‘Match of the Day’. Een lange rij oud-wereldvedetten naast Jenas was bereid gevonden om voor een schone vergoeding, een luxehotelkamer en een tergend wervend gesprekje met een dame op het podium de plastic balletjes uit de bokalen te pakken. Ze lootten België in een groep met Kroatië, Marokko en Canada.

Na afloop volgde een persconferentie met de coach van de Rode Duivels. Roberto Martínez: ‘Er was veel controverse toen de toekenning werd bekendgemaakt, maar als je puur naar de ervaring kijkt, dan waren de voorbije twee jaren hier ongelooflijk. Je krijgt het gevoel dat dit het beste WK uit de geschiedenis kan worden.’ Het feest waar Seedorf zo op hoopt. En de schendingen van de mensenrechten dan? Martínez: ‘De vooruitgang die Qatar heeft gemaakt, is een voorbeeld voor andere landen. Het bewijst dat voetbal dingen in gang kan zetten.’

Gezeten voor mijn televisietoestel veranderde ik in Al-Thawadi: ‘Ik wil mijn teleurstelling uitspreken over het commentaar van de Belgische vertegenwoordiging. Maar de deur staat nog op een kier voor dialoog, in het belang van de feiten en de context.’

Eigenlijk wilde ik zeggen dat Lise Klaveness bondscoach van de KBVB moet worden. Nu.