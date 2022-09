Jan Mulder: ‘Holland – België was een derby gespeeld door 22 overbetaalde slakken’

Vlaamse voetbalcommentatoren op radio en tv hebben voor elke wedstrijd de volgende uitdrukkingen klaarliggen: ‘De Belgen vechten voor elke morzel grond’, ‘het gaat nu slag om slinger’, ‘Vertonghen heeft het in de mot’, ‘De Bruyne trekt het laken naar zich toe’, ‘Lukaku ontbindt zijn duivels’ en ‘dat is een ander paar mouwen’.

‘Slordig’ is ook zo’n tot op de draad versleten term. Stamt uit Engeland: een verkeerde pass wordt daar beschouwd als ‘sloppy’, terwijl het ging om een onmogelijke ‘keuze’ van de speler in kwestie. Niks sloppy, fout. Sloppy wil zeggen dat hij veel beter kan, maar vandaag wat slordig is – met het verkeerde been uit bed gestapt misschien? Wat niet zo is: hij kan níét beter.

Sloppy kreeg een enorme zet in de rug toen Guus Hiddink interim-­trainer van Chelsea werd. Guus na zijn eerste wedstrijd: ‘They were ­sloppy. In the beginning we were okay, but then we turned ­sloppy.’ Volgens Hiddink waren vooral de voorwaartsen sloppy. Na tien keer ‘­sloppy’ in twee minuten eindigde het interview, en terug in de studio van ‘Match of the Day’ sloot presentator Gary Lineker af met: ‘Guus is niet sloppy vandaag.’

De ergste uitdrukkingen zijn deze drie: ‘hij stond vogeltjevrij’, ‘een voorzet ‘eruit halen’’ en – de allerergste – ‘we hebben niks weggegeven’.

Die laatste brengt ons bij de Holland – België van zondag 25 september in Amsterdam en de nabeschouwing van de ­Nederlandse bondscoach Louis van Gaal. ‘Het was matig, maar we hebben weer niks weggegeven.’ Gelukkig hadden we de wedstrijd met eigen ogen gezien: ­Oranje was niet matig maar slecht. Slechter dan de Belgen die ook al slecht waren. Het schoot maar niet op. Met eindeloos heen-en-weergeschuif werd er een wanvertoning gebreid. Het feestpubliek in het stadion juichte en Mexicaans wavede.

Louis meende dus ook dat men niks had weggeven. Hazard miste al in de derde minuut voor open doel, Witsel kwam op luttele meters vrij voor keeper Pasveer, Batshuayi verscheen voor Pasveer en schoot te zacht om de grote kans te kunnen benutten, Onana overkwam hetzelfde in de tweede helft na een pass van De Bruyne, Lukebakio raakte van dichtbij de kruising. België had vijf keer kunnen scoren omdat sloppy Nederland kansen bij de vleet weggaf. Volgens Louis zat het weer eens potdicht.

In het kielzog van de leugenaar volgde de vakpers gedwee. Het Algemeen Dagblad kopte: ‘Feestje!’ De krant had het over ‘een perfecte avond’ voor ­Oranje. De Volkskrant schreef dat de aanstaande wereldkampioen dit keer niet ‘spetterde en toverde’, maar een ‘gewone wedstrijd’ afwerkte en won. Elders was te lezen dat ‘Louis hierop kan voortbouwen’.

Holland – België anno 2022 was een ouderwetse Derby der Lage landen. We moeten tot 1955 terug in de tijd om dit nog eens te kunnen smaken. Bij de Belgen hadden we destijds Marcel Dries (Berchem Sport) achterin en op het middenveld rakkerde Stan Huysmans (Beerschot) – ‘te klein om agent van de Antwerpse politie te worden’, deed de grap de ronde.

In het Nederlands elftal zwoegden Jan Klaassens en Rinus Schaap dat het een aard had, maar ja, ze konden niet voetballen. Het tempo van die derby was 1 km per uur, een stuk sneller dan dat van vorige week in de Johan Cruijff Arena, opgevoerd door 22 overbetaalde slakken.