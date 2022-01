Jan Mulder: ‘Ik wens dat Eden zich over 50 jaar niets van zijn leven als pasmunt en pijnstiller herinnert’

De Engelse sportpers heeft het nu en dan over Premier League-flops, dure voetballers afkomstig van het Europese vasteland die het niet kunnen bolwerken op het eiland. Erkende Premier League-flops zijn onder anderen Davy Klaassen (Everton), Dusan Tadic (Southampton), Adnan Januzaj (Manchester United), Sébastien Haller (West Ham) en Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion FC). Alleen Trossard bleef na een langdurig leven als bankzitter wonder boven wonder lid van Brighton, en is nu de ster van de club. Hij scoorde vorige week een weergaloos doelpunt dat door de dienstdoende analist van ‘Match of the Day’ werd omschreven als ‘a clever goal’, meer niet. Adnan Januzaj heeft dezelfde positie als Leandro Trossard veroverd bij Real Sociedad en wordt sinds vorige week begeerd door FC Barcelona. Dusan Tadic is één van de uitblinkers in de Champions League met Ajax en Sébastien Haller werd in die competitie samen met Erling Haaland topscorer van de groepsfase. De kwalificatie ‘flop’ zegt weinig over een speler, maar zo’n titel heb je toch liever niet.

En dan las ik in de Daily Mail het volgende over de belangstelling van Real Madrid voor Reece James, een opstomende back van Chelsea: ‘Madrid heeft flop Eden Hazard aangeboden als sweetener.’ 50 miljoen euro plus de flop Hazard om de pijn van het verlies genaamd Reece James te verzachten. In een andere krant viel het woord ‘pasmunt’ voor Hazard, iemand die nog niet zo lang geleden werd beschouwd als de beste voetballer ter wereld en voor 100 miljoen euro naar Madrid is gegaan. Hazard zou de leegte opvullen die Cristiano Ronaldo achterliet, om de roem van de Koninklijke met legendes als Di Stéfano, Puskás, Ronaldo I, Zidane en Raúl voort te zetten. Anderhalf jaar verder in de tijd is de virtuoos een ruilmiddel geworden, wisselgeld, een lokkertje.

Beeld Photo News

Hazard is ook al aan Paris Saint-Germain aangeboden om, naast 200 miljoen cash in het handje voor Kylian Mbappé, als extraatje voor de Arabier van Parijs te fungeren. Hoewel hij aandoenlijk hard werkt in de schaarse wedstrijden waarin hij wordt opgesteld, lijkt Eden Hazard me een man die zich weinig aantrekt van neerbuigende tekstjes in kranten, maar een artiest wordt toch liever op handen gedragen.

Ik heb in het woordenboek opgezocht wat ‘flop’ (meervoud: floppen, flops) allemaal is: afgang, fiasco, echec, sof, tegenvaller, aanfluiting, blamage en commerciële mislukking. Ons huwelijk is een flop. Mijn eigen flop, na de transfer van Anderlecht naar Ajax in 1972, een overgang die wegens een slepende blessure geen succes werd, schiet me nu ook te binnen. De knie bleef opspelen, dokters stelden verkeerde diagnoses en kwakzalvers wisten het uiteindelijk ook niet meer. Op een dag stond er een tekening in de Amsterdamse krant Het Parool waarop steller dezes in een zak was afgebeeld, het kopje met snorharen net boven de rand uit. Onderschrift: ‘Kat in de zak.’ Het feit dat ik me het plaatje nog herinner, duidt, hoewel ik me prima voel, op een klein trauma. Dat Eden zich over vijftig jaar niets van zijn leven als kat, pasmunt en pijnstiller moge herinneren, is mijn vurige wens voor hem en zijn gezin. Op kortere termijn wensen wij Union in 2022 een mooie loting van de Champions League toe, bijvoorbeeld de groep met Manchester City, Borussia Dortmund en Internazionale Milano. En als het even kan de afschaffing van de VAR, flop aller floppen.