Jan Mulder: ‘Jan Jongbloed hield van vissen, vrouwen en voetbal – in die volgorde’

De WDR zendt elke zondag-avond ‘Zeiglers wunderbare Welt des Fussballs’ uit. Arnd Zeigler is een oud-journalist met een hang naar nostalgie en satire. Eén rubriek in het programma bestaat uit een shortlist van vijf ‘comedy caper’-goals die strijden om de titel Kacktor des Monats. Voor een nominatie moet bijvoorbeeld dit gebeuren: een keeper dribbelt met de bal door het strafschopgebied, passeert een tegenstander, er ontstaat kortsluiting in zijn hoofd als de volgende opdoemt, struikelt, kruipt een eindje over het gras, probeert al graaiend te redden wat er te redden valt, staat op en wil de bal een eind wegtrappen, kapseist en duwt de bal per ongeluk met de knie in eigen doel. De trofee voor Kacktor des Monats is een wc-bril.

Beeld AP

Ter gelegenheid van zestig jaar Bundesliga zagen we enkele uitspattingen van de befaamde doelman Petar Radenkovic van 1860 München. ‘Radi’ verstond de kunst van de dribbel juist wél en ging de geschiedenis in als de eerste ‘meevoetballende’ keeper ter wereld. Wat niet helemaal waar is. -Begin jaren 60 was de -Nederlander Jan Jongbloed ook bezig met die revolutionaire vernieuwing van het keepersvak. Hij speelde ver voor zijn doel en was in twee WK-finales keeper van Oranje. Jongbloed overleed 30 augustus jongstleden. Hij hield van vissen, vrouwen en voetbal – ‘in die -volgorde’. Doe er nog maar humor bij, want Jan was een -Amsterdammer in hart en nieren. Dat hij van vissen hield, bleek toen hij een mooi aanbod van het grote Ajax weigerde, omdat ze daar op zijn vaste visdag trainden. Zijn liefde voor voetbal was letterlijk te zien op het veld: hij werd zenuwachtig onder zijn lat en wilde de wijde wereld in. Radi was nog avontuurlijker dan Jan. Hij stootte tientallen meters verder door in onbekend gebied, vaak tot diep op de helft van de tegenstander. Bovendien sloot hij, eenmaal in een benarde situatie beland, zijn uitstapje niet af met een paniekerige vuurpijl over de zijlijn. Nog onder grote druk zocht hij naar de ideale assist voor een medespeler. Radi was de eerste grote ster van de Bundesliga en genoot van de roem. Jan, bijnaam Knipoog vanwege onophoudelijk knipperen, kon dat allemaal niks schelen. Hij gedijde in stilte, genoot van zijn plekje aan de Vinkeveense Plas, zijn vrouw Dien en een dribbel voor de ‘kleinere’ Amsterdamse club DWS. Toen het ‘totaalvoetbal’ met de oprukkende verdedigers van Ajax opkwam, werd hij op voorspraak van Johan Cruijff doelman van Oranje om halverwege de eigen helft doorgebroken aanvallers op te vangen. Jongbloed voldeed ruimschoots aan de verwachtingen, maar kreeg na -beide WK-finales kritiek. Bij de winnende goal van Gerd Müller in München stond hij als aan de grond genageld en in Argentinië kwam hij ook niet tot helden-daden. Met een andere keeper – de naam Jan van Beveren valt dan altijd – zou Oranje tweemaal wereldkampioen zijn geworden. Jongbloed, voor eenmaal fel: ‘Zonder mij hadden we niet eens in die finales gestaan.’ Zo is het precies. En niet hij, maar Johan Cruijff was in 1974 schuldig aan het verlies. Na de overrompeling en de goal in de eerste minuut besloot de destijds -beste speler ter wereld zich ver terug te laten vallen en te gokken op de tegenaanval. Die miskleun was een nationaal trauma in de maak: Duitsland profiteerde van de fatale tactiek en werd Weltmeister.