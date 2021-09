Jan Mulder: ‘Messi voelt zich de ster van het circus, die wissel je niet voor een clown’

Trainer Mauricio Pochettino van Paris Saint-Germain geeft de vierde official het bevel een bord met het nummer 30 omhoog te steken tijdens de competitiewedstrijd PSG-Olympique Lyonnais. Nummer 30 is Messi. Hij moet naar de kant met nog een kwartier te spelen: een zee van tijd om in zijn derde wedstrijd het eerste doelpunt voor Parijs te scoren. Messi tuurt langdurig naar het bord. 30. Hij begrijpt het niet. ‘Je bent gewisseld,’ legt Neymar uit. Messi schudt het hoofd en wandelt langzaam naar de zijlijn. Daar staat Pochettino met uitgestoken hand. Messi negeert de hand, loopt door en kijkt achterom met een blik die dwars door de trainer heen gaat.

Het misverstand is hier een verschil in opvatting over de functie van Pochettino. Messi voelt zichzelf de ster van het wereldtheater PSG, onder leiding van een Cirque du Soleil-achtige directeur. De brave Pochettino denkt nog steeds dat hij coach is van een voetbalteam. De tenor van het gezelschap laat je halverwege de voorstelling niet in de kleedkamer – de zaal in Las Vegas zou op z’n kop staan: ‘Geld terug!’ Maar Pochettino presteert het om een kwartier voor het einde het toneel op te klimmen en de topattractie te wisselen voor de onbekende Hakimi, een beginnende clown uit Hildesheim.

Na afloop gaf Pochettino als verklaring voor de vervanging dat Messi aan zijn knie had gevoeld. Messi had de ernst van de blessure meteen weggewuifd, niks aan de hand, maar na overleg met de artsen had de trainer toch besloten hem te ‘beschermen’. De volgende dag maakte de officiële clubsite van PSG bekend dat Messi een kneuzing in een kniebotje had opgelopen en daarom niet op het formulier voor de midweekse match tegen FC Metz stond. Kneuzingen in een kniebotje? Kneuzingen in een kniebotje krijg je na het stoten tegen een keukenla. Kusje erop en spelen maar weer. Pochettino zal ten minste tien keer in het openbaar moeten zeggen dat Messi met een straatlengte voorsprong de beste voetballer aller tijden is, anders houdt Messi op een dag een bord met het nummer van zijn coach omhoog.

Beeld Zabulon Laurent/ABACA

Op een lager niveau speelde zich een nog schrijnender geval af. Coach Philippe Clement van Club Brugge passeerde aanvoerder Ruud Vormer voor het historische duel tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. De Globetrotters van Parijs kwamen naar Vlaanderen met Mbappé, Neymar en Messi, die voor de eerste keer gingen samenspelen. Heel België leefde in extase naar de wedstrijd toe en toen nam de trainer van Brugge zijn aanvoerder apart en deelde hem mee dat hij werd vervangen door Rits, die ‘defensief meer zekerheid biedt’.

Brugge speelde geweldig, de uitslag was 1-1 en het besluit van Clement om van zijn aanvoerder bankzitter te maken werd door alle kenners en analisten bewonderd. ‘Scorebordjournalistiek’ zou oud-trainer Co Adriaanse daarover zeggen. Clement haalde niet alleen de ‘hiërarchie in de kleedkamer’ overhoop, ook op tactisch vlak had hij ongelijk, aangezien Brugge beter was dan de gevreesde tegenstander: met de creatieve Vormer was er meer kans geweest op de overwinning dan met Rits als opruimer achterin.

Laatste onheil. Kevin De Bruyne, de beste speler die ooit het shirt van Manchester City droeg, is vice-aanvoerder af. Na Fernandinho, Gündogan en Ruben Dias staat hij nu vierde in de rij der kapiteins. Niet coach Guardiola nam deze beslissing, de spelers hadden Kevin weggestemd: een verschrikkelijke gebeurtenis in het leven van de stervoetballer.