Jan Mulder: ‘Mijn sympathie voor Newcastle is weg, stiekem hoop ik dat de club van Mohammed bin Salman degradeert’

Op moment van schrijven, 26 november 2021, staat FC Newcastle met zes punten uit twaalf wedstrijden op de twintigste plaats in het klassement van de Premier League. Laatste. Voorlaatste is Norwich City met acht punten uit twaalf matchen en achttiende is Burnley met negen punten. Drie van de twintig clubs clubs degraderen. Nog zesentwintig wedstrijden te gaan, niks aan de hand. Maar een lichte voorkeur heb ik al wel. En een herinnering.

In 1970 speelde Anderlecht in Newcastle tegen de FC. Thuis hadden we met 2-0 gewonnen, in Newcastle blies de storm windkracht 9. Een minuut voor tijd was het 3-0 en onder dekens die ze van het vriendelijke bestuur van Newcastle hadden gekregen, stierven onze meegereisde echtgenotes en vriendinnen in de bittere koude een langzame dood. Dit was het oude St. James’ Park. Dit was de keiharde wereld van de Engelse Eerste Divisie, een wereld waarvan ik me vooral mijn directe tegenstander herinner. Bobby Moncur.

Bobby had zijn gezicht volgesmeerd met vaseline en roetstrepen. In zijn gebit ontbrak de in Engeland gebruikelijke voortand. In hun voorhoede kopte de boomlange Wyn Davies alles weg wat hem voor de voeten kwam. Hij kon niks anders, dus kopte Wyn ook ballen die over de grond scheerden. We stonden aan de grond genageld en geholpen door de van de Noordzee aanwakkerende orkaan leek Newcastle te winnen, maar Thomas Nordahl redde Anderlecht vlak voor tijd met een goal in een onvergetelijke stilte en zo kwamen we een ronde verder in de Jaarbeursstedenbeker, later UEFA Cup, de huidige Europa League.

Beeld BELGAIMAGE

Moncur, Davies en hun 60.000 supporters accepteerden de uitschakeling opvallend sportief en daarom koesterde ik vanaf dan een zekere sympathie voor FC Newcastle. Het oude St. James’ Park maakte ondertussen plaats voor het nieuwe, de roemruchte topclub daalde af naar de middenmoot en meestal daaronder. Enkele maanden geleden verkocht de verguisde eigenaar Mike Ashley de club aan een ‘fonds’, het Public Investement Fund van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, van wie de Amerikaanse inlichtingendienst zeker weet dat hij de opdrachtgever was van de griezelige moord op de journalist Jamal Khashoggi, criticus van het bewind in Saudi-Arabië. Khashoggi werd in het consulaat verdoofd, gedood, in stukken gezaagd, via de achterdeur van het gebouw naar het vliegveld vervoerd en boven zee weggegooid.

Na het nieuws van de overname door Mohammed bin Salman trokken de supporters van FC Newcastle gekleed als Arabieren naar St. James’ Park en scandeerden daar urenlang: ‘We hebben onze club terug.’ Ook de bond had geen bezwaar en keurde de overname van FC Newcastle door het dubieuze regime goed. Het Public Investment Fund bezit 376 miljard euro.

Mijn sympathie is weg. Erger nog, morgen zaterdag 27 november staat Arsenal-FC Newcastle op het programma en ik moet me inhouden om niet te denken: ik hoop dat jullie weer verliezen en op zes punten blijven staan, terwijl Norwich en Burnley winnen. Ik vecht tegen deze gedachte. Gij zult u niet vermaken met andermans leed. Dat Mohammed met zijn Newcastle op het einde van dit seizoen degradeert: is dat, ondanks de herinneringen aan mooie tijden met Bobby Moncur en Wyn Davies en het sympathieke Newcastle-bestuur van 1970, toch onze stiekeme wens? Een beetje.