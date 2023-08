Jan Mulder: ‘Mijn zwangere vrouw mocht niet naar de wc omdat ze een paars manteltje droeg’

Nadat ze de aftrap van Sint-Truiden - Anderlecht hadden gegeven, verlieten drie plaatselijke vedetten uit de jaren 60 op zondag 13 augustus onder applaus het veld. Was Odilon Polleunis erbij? En Lucien Boffin, de gevreesde back? De commentator kon me niet helpen, de wedstrijd begon. Vreemde gewaarwordingen. Bij een enerverend moment voor het doel van de ooit zo gehate tegenstander uit Brussel weigerde het tv-scherm te trillen zoals vroeger, met de camera op de wankele tribune. Het kunstgras lag er ijzingwekkend gaaf bij. Het publiek moedigde de Kanaries keurig aan en jouwde de vijand nauwelijks uit. Sint-Truiden was technisch beter dan het rommelige Anderlecht, een beeld dat een wedstrijd lang niet wilde wennen.

De volgende dag wist Radio 2 om welke drie oud-Truienaren het ging: Michel Vanderloop, Eddy Koens en Jean-Pierre Buntinx. In de uitzending noemt brandweermanager Bert Stas Sint-Truiden - Anderlecht van 3 oktober 1965 (2-0) de ‘meest iconische aller tijden’. Koens herinnert zich dat het bord bij de stadsgrens ‘De Limburgers heten u welkom’ was veranderd in ‘De Limburgers eten u op’. Ik, in de zomer van 1965 speler van Anderlecht geworden, was die dag met de eerste ploeg meegereisd naar Limburg om de sfeer in de Belgische competitie te proeven. Het gras op Stayen was wekenlang niet gemaaid, de terreinknecht leek het veld met de zwaarste tractor te hebben geploegd om de verfijnde combinaties tussen Paul Van Himst, Jef Jurion, Wilfried Puis en Pierre Hanon onmogelijk te maken, de lichtmasten hingen vol supporters en op de grond fungeerde de eerste rij van het publiek als zijlijn. Ik was er een stukje van, en zag van dichtbij hoe Boffin de van Feyenoord overgenomen rechtsbuiten van Anderlecht, Gerard ‘Pummy’ Bergholtz, liquideerde met onbesuisdheden die onbestraft bleven. Het duizelde me. Ik kwam uit Winschoten, een provinciestadje met een bakker, een slager en een veldwachter op een herenrijwiel. Op de training van de Winschoter Voetbal Vereniging leerden we de arm horizontaal gestrekt uit te steken in een bocht op het fietspad naar een wedstrijd, tegen de pupillen van Finsterwolde.

Sint-Truiden veranderde mijn leven. De kleedkamer van Stayen was zo groot als de keuken van een 18de-eeuwse boerenhoeve. De wand die ons van de tegenstander scheidde, was zó dun dat we de wedstrijdbespreking van hun trainer, Raymond Goethals, woord voor woord verstonden. Ik zal de volledige tekst hier niet herhalen. Laten we het op knetteren houden, en dat den tuveneir zijn jongens prepareerde voor een fijne strijd met fysieke middelen. De razendsnelle Bergholtz vloog dus in volle sprint over mijn hoofd de van genot trillende tribune in. Aan de andere kant van de akker bedacht vlieggewicht Puis zich wijselijk wanneer een bal in zijn richting rolde. Op het middenveld staken Jurion en Hanon tot boven de enkels in de voren van de tractor. De tv-beelden sprongen wild op en neer bij de twee goals van Sint-Truiden. Mijn zwangere vrouw mocht het toilet niet gebruiken omdat ze een paars manteltje droeg.

Zestig jaar later kijk ik naar het technisch verzorgde spel van Sint-Truiden op die verblindend egale plastic mat en voel ik een licht nostalgisch verlangen naar het Stayen van Goethals, Polleunis en Boffin, en hoe Pummy de ruimte in werd geschoten.